Rueda defiende la protesta convocada por Feijóo, que diferencia de las del BNG, e insiste en pedir elecciones

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a justificar la concentración convocada en Madrid por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que ha diferenciado de las protestas para "crear tensión" que afea a BNG o CIG.

No en vano, ha alegado que en la capital de España este domingo no se percibían dichas "intenciones", sino que se lanzó "de forma pacífica y ordenada" el mensaje de que la situación es "insostenible", que, a su modo de ver, comparten "muchas personas" en Galicia y el conjunto del país.

A preguntas de los medios, el también líder del PPdeG, que este domingo secundó la protesta de Madrid tras censurar en días anteriores otras manifestaciones secundadas en Galicia por el Bloque u organizaciones afines, ha defendido que lo que marca la diferencia entre actos reivindicativos son "los condicionantes".

Así, ha defendido que él no se manifestó para incidir en un clima de "crear tensión" sino para trasladar "lo que opinan muchas personas y no solo votantes del PP, sino que seguro que también muchos del PSOE": "que la situación es insostenible, con un caso de corrupción casi diario; y ministros y ministras siempre pendientes de contrarrestar el último escándalo".

"LO TIENE FACILÍSIMO: QUE CONVOQUE"

Preguntado acerca de cuál es el límite que se pone para considerar que una protesta es "algarada", ha replicado que, en el caso del BNG, esos términos son "los mismos" que utilizan los propios impulsores de la protesta, en relación a "crear tensión para conseguir sus objetivos", políticos o de otra índole.

Enfrente, ha insistido que en Madrid se buscaba otra cosa, empezando por ampliar "con pleno conocimiento" el mensaje de que la situación es "insostenible" incluso para quienes fueron votantes del PSOE. Si el presidente estatal, Pedro Sánchez, tiene otra percepción, Rueda ha advertido que "lo tiene facilísimo" y lo ha instado a convocar elecciones.