PNV dice que los datos del sociómetro reafirman su apuesta por "alejarse del ruido" y atender a los problemas reales

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que los resultados del último sociómetro del Gobierno autonómico, que sitúan a la formación 'jeltzale' como principal partido en unas hipotéticas elecciones vascas, refuerzan su compromiso con "alejarse del ruido" y "responder a las principales preocupaciones de los ciudadanos".

Díez Antxustegi se ha referido de esta forma, en un mensaje en su perfil en una red social, al último sociómetro del Gobierno Vasco, que indica que el PNV ganaría las próximas elecciones al Parlamento autonómico con 29 escaños -dos más que en la actualidad-, frente a los 27 parlamentarios que obtendría EH Bildu, que se quedaría con la misma representación.

"Es solo una encuesta, pero nos da fuerzas para seguir por el mismo camino", ha manifestado el portavoz 'jeltzale', que ha reafirmado el compromiso del PNV con "alejarse del ruido y del conflicto y responder a las principales preocupaciones de la sociedad", entre las que ha destacado la seguridad, la vivienda y la salud.

