La defensa del hombre acusado de estafar a una mujer en Ourense alega amistad con la víctima "durante unos 20 años"

El letrado de la defensa del hombre acusado de estafar 12.300 euros a una mujer con deterioro cognitivo, que se ha declarado inocente, ha alegado una amistad con la víctima y la existencia de una mala relación entre la víctima y sus hijos, los denunciantes, en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Ourense.

En concreto, tal y como recoge el escrito fiscal, entre mayo y diciembre de 2022, el acusado, "con ánimo de obtener beneficio patrimonial ilícito", acompañó a la víctima a la sede de una entidad bancaria en Ourense, en la que la víctima "figuraba como única titular", y logró que esta retirase dinero del cajero automático en numerosas ocasiones y se lo entregase a él, hasta alcanzar la cantidad total de 12.300 euros extraídos.

Según se ha concretado en sala, la víctima realizó dos extracciones "llamativas", una de 6.000 euros y otra de 3.800, estando una de estas destinada a la adquisición de un vehículo a su nombre en el que figuraba el acusado como asegurado, así como la desaparición de una caja con joyas y una bolsa con documentos de la familia que se encontraron en la casa del acusado.

En esta línea, el acusado ha declarado que, antes de la denuncia, este y los hijos de la víctima mantenían una "relación maravillosa", habiendo incluso contratado a dos de ellos para trabajar en uno de sus negocios de hostelería, y ha recalcado que era él el que acompañaba "siempre" a la víctima "a todas partes", incluidas visitas a médicos tras un accidente de coche en 2005.

El acusado ha explicado, además, que "surgió de la víctima" la idea de adquirir un vehículo, al considerar que el del acusado "estaba ya viejo", e incluso le ofreció "ponerlo a su nombre", pero este lo rechazó para "por si pasaba algo con la familia".

Asimismo, ha reiterado que fue la propia víctima la que le cedió la caja con joyas y la bolsa con documentación al acusado porque "confiaba en él" y "no se fiaba de su hija que ya había manipulado otra caja para intentar abrirla".

PRUEBA TESTIFICAL

Al juicio han sido llamadas a testificar dos de las hijas de la víctima, que han insistido en que la relación con su madre era "muy buena". En concreto, una de ellas, la que interpuso la denuncia acompañada de el hermano de ambas, ha explicado que, tras acudir al banco, se encontraron "retiradas astronómicas" de dinero en la cuenta de su madre, que "no era la cuenta utilizada para gastos habituales", y ha recalcado que era el acusado el que "iba a casa a buscar a su madre para ir al banco".

En esta línea, las hijas de la víctima han señalado que, antes del estado de demencia, su madre "iba sola" a gestionar operaciones al banco, pero en el momento de los hechos "no podía porque no sabía" y han recalcado que su madre tenía "un perfil ahorrador" y que "no retiraba dinero todos los días".

Asimismo, ha acudido en calidad de testigo la mujer que efectuó la venta del vehículo por una cantidad de 3.500 euros, que ha alegado que la víctima parecía una "persona coherente", que fue ella la que firmó el contrato de compraventa y que la mujer le había explicado que "el vehículo era para el acusado, pero para hacerle servicio a ella".

A renglón seguido, ha declarado como testigo una de las residentes que atendió a la víctima regularmente en consulta, que ha mantenido que el acusado "acompañaba regularmente" a la víctima y que, "al principio entraba con ella en consulta", hasta que recibieron "una alarma" por parte de las hijas de este, que le explicaron que su madre presentaba una "actitud fuera de lo normal" y que "no tenían confianza" con el acusado, por lo que este "no tenía porqué tener información confidencial de la víctima".

Por su parte, han acudido también a declarar como testigos, varios vecinos del acusado en el pueblo de Manín, en el municipio ourensano de Lobios, que han coincidido en que "había mucha confianza" entre víctima y acusado, ya que "nunca iban el uno sin el otro", y han alegado que la última vez que vieron a la víctima, en septiembre de 2022 en las fiestas del pueblo, solo habían detectado "problemas de audición", pero no de deterioro cognitivo.

PRUEBA PERICIAL

Asimismo, han sido citados a declarar dos peritos que emitieron informe médico en mayo de 2023, y que han explicado que es "altamente probable" que la víctima "ya padeciese un deterioro cognitivo" en el año 2022 ya que se trata de un proceso "evolutivo" que no se desarrolla "en pocos meses".

En esta línea, han concretado que la mujer "podía mantener una conversación cordial y concreta sin que sus intercolutores percibiesen el deterioro" y que, "dependiendo de la fase, la persona y el caso concreto" la víctima "puede presentar momentos de lucidez", pero "es dificil que sea capaz de hacer valoración o ejecución de cuestiones complejas".

CONCLUSIONES

Así, Fiscalía ha mantenido su petición de condena a dos años y seis meses de cárcel e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como el pago de las costas procesales y de una indemnización de la cantidad extraída, 12.300 euros, al considerar que la víctima "tenía un deterioro cognitivo" y el acusado, "una persona con una relación de confianza" pudo "utilizarlo en su favor".

Un argumento que ha expuesto también la letrada de la acusación particular, que ha solicitado una pena de cinco años y seis meses de prisión y una multa a razón de 10 euros por día durante doce meses, al considerar que el acusado "se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima", la cual "no era capaz de razonar correctamente" y "no era consciente de los actos que realizaba" a causa de su deterioro cognitivo, y que los denunciantes, hijos de la víctima, "tienen claro que el acusado se aprovechó de la confianza de la familia".

Por su parte, el letrado de la defensa ha solicitado la libre absolución del acusado, al alegar que entre mayo y diciembre de 2022 "es muy probable" que la víctima "presentase deterioro cognitivo" pero "no se puede probar su estado y nivel" y ha recalcado que en informes médicos del momento de los hechos se especificó "no episodios de desorientación" en ella, así como que esta había referido que "llevaba varios años durmiendo en un sofá, que sus hijas no hacen las tareas del hogar y que está cansada".

En esta línea, ha expuesto que las hijas de la víctima "se percataron de la falta del dinero", pero "no se enteraban de si su madre comía o no en casa".

"Este señor la ha llevado de viaje, la ha acompañado incluso a realizar un TAC, para todas las cuestiones médicas, está para todo, y le ha dado trabajo a todos sus hijos", ha añadido.