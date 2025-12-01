Espana agencias

Juicio a un hombre acusado de violar a su sobrina en Palma: "Si buscas novio, te mato"

Guardar

La madre de una niña que supuestamente habría sido víctima de abusos sexuales por parte de su tío ha asegurado que el hombre amenazaba a la menor para que no contara los hechos.

"Si buscas novio te mato. Tú eres muy guapa", ha afirmado que le dijo su hija cuando se revelaron unos abusos que habrían sucedido entre finales de 2021 y principios de 2022.

Ha sido este lunes durante su declaración en el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, después de escucharse, a puerta cerrada, la primera declaración de la víctima, de 11 años en el momento de los hechos y unos 15 en la actualidad.

Según ha explicado una psicóloga que trabajaba en el colegio de la niña, la menor contó a unas amigas lo sucedido y ellas, a su vez, se lo trasladaron a sus profesoras. En una entrevista posterior, la menor confirmó los supuestos abusos.

Una hermana del acusado ha asegurado que nunca le vio tratar mal ni a la niña ni a otros miembros de la familia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La aduana de Melilla sigue sin operar once meses después del anuncio oficial de su reapertura

Empresarios y autoridades locales acusan parálisis total en el paso de mercancías entre Melilla y Marruecos y exigen soluciones, mientras el gobierno central defiende avances de normalización antes de la cumbre bilateral clave entre ambos países en Madrid

La aduana de Melilla sigue

Díez Antxustegi (PNV): "La culpa de que el PP sea incapaz de llegar al gobierno la tiene el PP, no la tiene el PNV",

Díez Antxustegi (PNV): "La culpa

Compromís admite que Pradas pueda "mentir", pero avisa que no se puede señalar a Mazón como "único culpable"

Compromís admite que Pradas pueda

Los ingresos de las empresas de armas crecen un 5,9% en 2024 y alcanzan la cifra récord de 679.000 millones de dólares

Los ingresos de las empresas

Torres asegura que Sánchez seguirá en Moncloa porque tiene un mandato de mayoría parlamentaria

Torres asegura que Sánchez seguirá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá pide tres años

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel y una indemnización a Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

La Justicia confirma el desahucio de una víctima de violencia de género después de que su pareja renunciara al contrato por una orden de alejamiento

Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 1 de diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou