Irene Montero reprocha al PSOE inacción ante la cárcel para Ábalos y que cierta izquierda reste importancia al caso

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha reprochado al PSOE la falta de medidas ante el ingreso en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos, y ha recetado que la izquierda no puede restarle importancia a la corrupción, "venga de donde venga".

También ha recriminado a los socialistas su "inmovilismo" ante la estrategia de "golpismo" por parte de la derecha, con la esperanza de que "baje el pistón" y poner recomponer relaciones con las "élites", y ha proclamado que no tiene dudas de que el objetivo de la estrategia de 'lawfare' es alcanzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha reiterado que en el actual clima político el único que puede convocar elecciones es Sánchez y que su formación se va a volcar en poner en pie a una izquierda fuerte y a que Podemos vuelva a formar parte del Gobierno, al sentenciar que el PSOE no puede hacer frente a esta "derecha golpista".

"Honestamente con Ábalos y Koldo García (el exasesor del ministro) en prisión qué espera el PSOE para suspender todos los contratos públicos con Acciona (...) No sé a qué están esperando para prohibir que cualquier empresa corruptora tenga contratos públicos", ha exclamado durante su intervención en un desayuno informativo organizada por el 'Club Siglo XXI'.

LA MOVILIZACIÓN DEL PP FUE UN "LAVADO DE CARA DEL GOLPISMO"

No obstante, Montero ha criticado que la concentración de este domingo contra el Gobierno convocada por el PP es, a su juicio, un intento de lavado de cara del "golpismo", que ya no puede ocultar su deriva bajo "ningún tipo de apariencia democrática".

Cuestionada sobre si piensa que esa ofensiva judicial que percibe puede alcanzar al presidente, la exministra de Igualdad no tiene dudas de que esa es su "voluntad" porque la derecha "ya no acepta la alternativa" en el poder ni las "más mínimas reglas de política institucional" que derivaron de la Transición.

No obstante, ha recalcado que el problema no es que llegue o no a Sánchez sino la inacción del PSOE, al que acusa de no hacer nada ante la 'guerra sucia' judicial cuando afectó antes a cargos de Podemos, a independentistas o a sindicalistas.

Ahora que parece que el PSOE se ha "caído de un guindo" llega ya tarde a un "problema democrático de primer orden" mientras que antes reprendían a Podemos cuando hablaba de "fachas con toga" y de que hay jueces haciendo "política".

RECHAZA CONSIDERAR A FRAGA COMO UN "PADRE DE LA DEMOCRACIA"

A su juicio, el punto de inflexión para que los socialistas vean ahora "que van sin tapujos contra el Gobierno" es la condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que ha dejado a la "progresía" en "shock".

También ha reflexionado que se han quedado cortos en Podemos al llamar a "reventar a la derecha y sus privilegios", dado que son precisamente ellos los que están "reventando la democracia" junto a una gran "crisis de avaricia y glotonería" de poder, que viene ya a su juicio de que en el pacto de la Transición se dejó "impune a los golpistas".

Es más, ha lanzado que a ella no le parece "ni ético ni moral" decir que el que fuera líder de Alianza Popular Manuel Fraga sea considerado "padre de la democracia" cuando, en su etapa de ministro de la dictadura, llegó a firmar sentencias condenatorias de muerte.

CRÍTICAS A LA MONARQUÍA

Montero ha refutado el "mito de la Transición modélica" encarnada en el "régimen del 78" a tenor de una derecha que deja claro que se pone el "traje del fascismo y el golpismo" cada vez que se ve amenazada en términos de ostentación de poder.

Así, ha cargado contra la monarquía al espetar que el rey emérito Juan Carlos I reconoce, bajo su criterio, que es una institución que procede del régimen "fascista" que fue la dictadura de Franco.

Incluso ha opinado que ahora es el "cuartel de las fuerzas reaccionarias" y que es una "anomalía democrática" que exista una monarquía que fue designada por el dictador o que en España "el golpismo sale gratis" y que ningún cargo del franquismo haya sido juzgado. Por ello, ha lanzado que la Transición fue un pacto de "amnesia".

DETRÁS DE LAS CIFRAS MACRO HAY UN "ROBO" DE RIQUEZA A LAS FAMILIAS

En contraposición, la 'número dos' de Podemos ha proclamado que el actual modelo económico y político está "agotado", por lo que su formación propone una alternativa de avance de derechos y de "radicalidad democrática" sobre la base de una república plurinacional, donde la princesa Leonor se tenga que "presentar a las elecciones si aspira a llegar a la Jefatura del Estado".

Y es que ha argumentado que detrás de las buenas cifras macroeconómicas hay un "gran robo" a las familias, pues la riqueza que se genera "desde abajo" no se redistribuye y al final acaba "llenando los bolsillos" de las grandes corporaciones.

Frente a esto, ha defendido propuestas de su partido como bajar por ley los precios del alquiler, expropiar miles de viviendas a fondos buitre, prohibir la compra especulativa de vivienda, subir los impuestos a los ricos crear una empresa pública de distribución de alimentos, un sistema nacional de cuidados o bajo la denominación de "precios justos", para reducir el coste de la cesta de la compra.

Finalmente, ha ironizado que estas iniciativas que a algunos le pueden sonar "bolivarianas" funcionan mejor que las actuales recetas económicas de las élites.