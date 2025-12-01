Espana agencias

El PSOE marca distancia con Ábalos y tacha de "falsedades" las acusaciones lanzadas por su hijo

Guardar

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos.

En una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz, ha señalado que Ábalos no forma parte del Grupo Socialista en el Congreso desde hace "22 meses" sino que es diputado del Grupo Mixto y el partido actuó con contundencia desde el primer minuto que aparecieron indicios en su contra.

Mínguez ha hecho estas declaraciones al ser interrogada por las palabras del hijo mayor de Ábalos, que este mismo lunes ha afirmado que el sucesor de su padre en el área de Organización, Santos Cerdán, le ofreció "un cheque en blanco" en nombre del presidente Pedro Sánchez.

De este modo, la portavoz socialista ha insistido en que no se van a dejar "chantajear por nadie" al tiempo que ha restado credibilidad a las mencionadas declaraciones. "No vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades", ha apuntado.

En la misma línea reitera que es "el momento de la Justicia" y defiende que el PSOE ha actuado desde el primer minuto, mostrando "tolerancia cero" con la corrupción y colaborando con la investigación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un joven que asfixió a una cocinera de Alcalá de Henares dice que lo hizo drogado y bebido

Un joven que asfixió a

ERC ve a Feijóo como "un juguete de Abascal y Ayuso" y ve un chiste la manifestación del domingo

ERC ve a Feijóo como

Álvarez (UGT) defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez "es el mejor de la historia" de España

Álvarez (UGT) defiende que el

Sumar admite preocupación por el caso Ábalos pero defiende que Sánchez ya dio explicaciones y que no afecta al Gobierno

Sumar admite preocupación por el

El submarino 'Galerna' se integra en la operación contra el terrorismo en el Mediterráneo de la OTAN

El submarino 'Galerna' se integra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la demanda de una

Rechazan la demanda de una trabajadora de Mercadona que alegó presiones estando de baja, porque solo constan dos llamadas de su doctora

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel y una indemnización a Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Iberia prolonga hasta el 31 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

La tarifa de la luz en España para este martes

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un bar no puede cobrarte suplemento por un décimo de Lotería de Navidad: “Que lo sepáis, hosteleros y clientes”

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou