El PSOE asegura que continuará la investigación interna por acoso contra Salazar aunque ya no sea afiliado

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que todavía no ha finalizado la investigación interna contra el exdirigente socialista Paco Salazar por presunto acoso sexual y ha asegurado que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE.

"Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento" ha señalado en una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz al ser interrogada por la falta de avances en la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace cinco meses.

El pasado mes de junio, Salazar iba a ser designado en el nuevo equipo de la Secretaría de Organización tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, pero se vio obligado a apartarse ante dos denuncias anónimas que le acusaban de comportamientos inadecuados con mujeres a su cargo. La semana pasada el propio Salazar se dio de baja del partido, según confirman fuentes de la dirección socialista.

Mínguez ha tratado de justificar la falta de avances en estos meses señalando que "las denuncias anónimas tienen su especial dificultad" aunque ha asegurado que el PSOE está "comprometido con todas las mujeres militantes" que utilicen el canal de denuncias.

En esa línea ha defendido que el PSOE es el primer partido que ha implantado un protocolo sobre acoso que se aprobó el pasado mes de mayo y se empezó a aplicar hace solo unos meses, en julio y permite denuncias anónimas. "Somos pioneros" ha recalcado.

Asimismo sostiene que se trata de un proceso garantista que cumple con la protección del anonimato de las denunciantes y por tanto da "tranquilidad" a las mujeres que quieren hacer uso de ese protocolo. "Estamos trabajando en ello, el proceso continúa independientemente de la pérdida de condición de afiliado, hasta llegar a su fin", ha insistido.

En todo caso, al tratarse de un protocolo que ha entrado en vigor recientemente, Mínguez ha dejado la puerta abierta a revisar los protocolos. "Todo lo que se pueda mejorar lo mejoraremos", ha indicado.

