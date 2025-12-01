Espana agencias

El joven acusado de apuñalar a otro en Santiago el 23 de noviembre se entrega voluntariamente en el juzgado

Guardar

El joven acusado de apuñalar a otro en la Alameda de Santiago el domingo 23 de noviembre se entregó voluntariamente en el juzgado de guardia.

Tal y como han trasladado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, el joven ha quedado en libertad con medidas cautelares y de alejamiento con la víctima.

Según relatan fuentes de la Policía Nacional, alrededor de las 20.30 horas en la Alameda, la víctima "se metió" con la novia del otro, lo que generó una discusión.

El segundo le asestó dos puñaladas al primero con un arma blanca; después, el agresor se dio a la fuga. El joven herido fue trasladado al CHUS y, "su vida no corre peligro".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TS absuelve a dos condenados por la estafa en la venta de unos apartamentos en Can Picafort (Mallorca)

El TS absuelve a dos

Condenado por estafar 73.000 euros a una pareja con falsas apuestas a La Quiniela

Condenado por estafar 73.000 euros

Ledesma (PP) ve a Alegría "reducida a portavoz de mentiras": "No hay recortes, sino más presupuesto y mejores servicios"

El representante del Partido Popular defendió la gestión regional frente a acusaciones de falsedad, subrayando un descenso en la espera quirúrgica, incremento presupuestario en Educación y Sanidad, y cuestionando la falta de explicaciones sobre presunta corrupción en el Partido Socialista

Ledesma (PP) ve a Alegría

Nota de corrección a la noticia: "Alegría: "Para ser coherentes, la manifestación debería partir..."

La secretaria general del PSOE en Aragón instó a la juventud socialista a tomar protagonismo en la defensa de derechos sociales, mientras lanzó duras críticas al Partido Popular por su gestión y llamó a combatir los recortes en servicios básicos

Nota de corrección a la

Sánchez defiende que España es una democracia plena y consolidada: "Una conquista que nadie va a poder arrebatarnos"

Sánchez defiende que España es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos señala

El hijo de Ábalos señala que Cerdán le ofreció a su padre “un cheque en blanco” en nombre de Sánchez para que no hablase: el PSOE replica tildándolo de “falsedades”

El Gobierno acelera la renovación de la cúpula de la UCO mientras avanzan las investigaciones anticorrupción que salpican a distintos partidos

El PP valenciano nombra a Carlos Mazón presidente de una comisión en Les Corts que conlleva un plus salarial de 643 euros mensuales

Rechazan la demanda de una trabajadora de Mercadona que alegó presiones estando de baja, porque solo constan dos llamadas de su doctora

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

ECONOMÍA

Telefónica plantea prejubilaciones a partir

Telefónica plantea prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 34% y el 68% del salario y deja la puerta abierta a despidos forzosos en el ERE

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 1 diciembre

El Supremo ‘desahucia’ a unos inquilinos por no pagar el IBI ni la basura, a pesar de que el importe no aparecía en el contrato

“Que se invierta en vivienda, pero no con fines especulativos”: Rodríguez acusa a Madrid de alentar la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros

La mitad de los clientes de los bancos sufre intentos de estafa al menos una vez a la semana y solo el 4% recupera su dinero

DEPORTES

Las palabras del jefe de

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League