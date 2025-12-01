El joven acusado de apuñalar a otro en Santiago el 23 de noviembre se entrega voluntariamente en el juzgado

El joven acusado de apuñalar a otro en la Alameda de Santiago el domingo 23 de noviembre se entregó voluntariamente en el juzgado de guardia.
Tal y como han trasladado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, el joven ha quedado en libertad con medidas cautelares y de alejamiento con la víctima.
Según relatan fuentes de la Policía Nacional, alrededor de las 20.30 horas en la Alameda, la víctima "se metió" con la novia del otro, lo que generó una discusión.
El segundo le asestó dos puñaladas al primero con un arma blanca; después, el agresor se dio a la fuga. El joven herido fue trasladado al CHUS y, "su vida no corre peligro".
Últimas Noticias
El TS absuelve a dos condenados por la estafa en la venta de unos apartamentos en Can Picafort (Mallorca)
Condenado por estafar 73.000 euros a una pareja con falsas apuestas a La Quiniela
Ledesma (PP) ve a Alegría "reducida a portavoz de mentiras": "No hay recortes, sino más presupuesto y mejores servicios"
El representante del Partido Popular defendió la gestión regional frente a acusaciones de falsedad, subrayando un descenso en la espera quirúrgica, incremento presupuestario en Educación y Sanidad, y cuestionando la falta de explicaciones sobre presunta corrupción en el Partido Socialista
Nota de corrección a la noticia: "Alegría: "Para ser coherentes, la manifestación debería partir..."
La secretaria general del PSOE en Aragón instó a la juventud socialista a tomar protagonismo en la defensa de derechos sociales, mientras lanzó duras críticas al Partido Popular por su gestión y llamó a combatir los recortes en servicios básicos
Sánchez defiende que España es una democracia plena y consolidada: "Una conquista que nadie va a poder arrebatarnos"
MÁS NOTICIAS