El Gobierno aprueba el ascenso a general del jefe de la UCO y obliga al relevo en la unidad que investiga el caso Koldo

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros el ascenso a general del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que obligará al relevo del máximo responsable de esta unidad que investiga casos de corrupción como el 'caso Koldo'.

El relevo ha sido propuesto por el Ministerio del Interior y se elevará este martes al Consejo de Ministros, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Ante las acusaciones de que el Gobierno planeaba "descabezar" a la UCO, el Ministerio del Interior ha defendido en reiteradas ocasiones que el coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, había participado en los cursos de capacitación para el ascenso a la cúspide de la Guardia Civil por voluntad propia y que, por tanto, "tenía derecho a promocionar" si cumplía los requisitos.

Además, desde el Ejecutivo han recordado en respuestas parlamentarias que el ascenso a general ya había ocurrido en otras ocasiones y que esta decisión no supone ninguna interferencia sobre la UCO o cualquier otra unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

((( HABRÁ AMPLIACIÓN ))))