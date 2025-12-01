Espana agencias

El Gobierno aprueba el ascenso a general del jefe de la UCO y obliga al relevo en la unidad que investiga el caso Koldo

Guardar

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros el ascenso a general del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que obligará al relevo del máximo responsable de esta unidad que investiga casos de corrupción como el 'caso Koldo'.

El relevo ha sido propuesto por el Ministerio del Interior y se elevará este martes al Consejo de Ministros, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Ante las acusaciones de que el Gobierno planeaba "descabezar" a la UCO, el Ministerio del Interior ha defendido en reiteradas ocasiones que el coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, había participado en los cursos de capacitación para el ascenso a la cúspide de la Guardia Civil por voluntad propia y que, por tanto, "tenía derecho a promocionar" si cumplía los requisitos.

Además, desde el Ejecutivo han recordado en respuestas parlamentarias que el ascenso a general ya había ocurrido en otras ocasiones y que esta decisión no supone ninguna interferencia sobre la UCO o cualquier otra unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

((( HABRÁ AMPLIACIÓN ))))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El CNI investigó a Jordi Sànchez y a Elisenda Paluzie (ANC) con el aval del Supremo entre 2019 y 2020

El CNI investigó a Jordi

El delegado del Gobierno en Madrid condena la "violencia" en la manifestación frente a Ferraz

El delegado del Gobierno en

La defensa del hombre acusado de estafar a una mujer en Ourense alega amistad con la víctima "durante unos 20 años"

La defensa del hombre acusado

Sumar afirma que Feijóo no dará el paso de la moción de censura por su debilidad: Si pierde es "el final de su carrera"

Sumar afirma que Feijóo no

El PP solicita la "confianza mayoritaria" de los extremeños para seguir construyendo una región "más justa"

El vocero regional del principal partido de la oposición destaca logros en integración social, refuerzo en políticas públicas y apertura de infraestructuras inclusivas, mientras enfatiza la necesidad de respaldo ciudadano para mantener el avance en igualdad y derechos

El PP solicita la "confianza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP valenciano nombra a

El PP valenciano nombra a Carlos Mazón presidente de una comisión en Les Corts que conlleva un plus salarial de 643 euros mensuales

Rechazan la demanda de una trabajadora de Mercadona que alegó presiones estando de baja, porque solo constan dos llamadas de su doctora

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel y una indemnización a Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Iberia prolonga hasta el 31 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

La tarifa de la luz en España para este martes

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un bar no puede cobrarte suplemento por un décimo de Lotería de Navidad: “Que lo sepáis, hosteleros y clientes”

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou