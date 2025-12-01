El CNI investigó a Jordi Sànchez y a Elisenda Paluzie (ANC) con el aval del Supremo entre 2019 y 2020

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigó las comunicaciones de los expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie, entre 2019 y 2020.

Así lo ha explicado este lunes la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que ha comparecido en calidad de testigo y por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona, que investiga el presunto espionaje a Sànchez y Paluzie, así como a 3 exsecretarios nacionales de la entidad --Sònia Urpí, Jordi Domingo y Arià Bayé--, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Casteleiro se ha remitido a información desclasificada, dos autos del alto tribunal de 2019 y 2020, si bien desde la ANC sostienen que hay pruebas que acreditan que Sànchez recibió el primer mensaje infectado con Pegasus en 2015 y que su móvil fue infectado de nuevo con este software entre el 11 y el 13 de octubre de 2017, fechas que quedarían fuera del periodo autorizado judicialmente.

La actual directora del CNI no ha aclarado si los móviles de los exlíderes de la ANC fueron investigados en fecha previa a 2019, amparándose en el derecho de reserva que impide a los funcionarios del CNI hablar sobre la actividad que realiza el servicio de inteligencia.

LA PERICIAL DE MOSSOS

En noviembre de 2024, una pericial de los Mossos d'Esquadra corroboró el espionaje con el 'software' Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, de los móviles de Sànchez, Paluzie y Urpí entre 2015 y 2020.

En declaraciones a los medios, Sànchez aseguró haber sufrido un total de 26 ataques, según la pericial de Citizen Lab y de Amnistía Internacional, de los cuales el informe pericial de los Mossos d'Esquadra corrobora 19 intrusiones entre septiembre de 2015 y julio de 2020, las últimas durante un permiso penitenciario.

Sànchez señaló que "la mayor parte de ataques se concentran entre septiembre de 2015 y el 13 de octubre de 2017, dos días antes de la prisión preventiva", cuando era presidente de la ANC, y añadió que, entre septiembre de 2017 y octubre de 2017 hubo, con toda probabilidad, extracción de información.

Paluzie recibió un total de 4 ataques, según la pericial de Mossos que analizó dos de los móviles que usaba en aquella época.

En el primero se hallaron dos SMS de este 'spyware': el primero de agosto de 2019, anterior a la sentencia del 'procés', y el segundo del 29 de octubre de 2019 y que usaba con vector 'cero clic', lo que significa que ella, como usuaria, no tenía que hacer ninguna acción para que se produjese la infección.

En el segundo dispositivo se localizaron otros dos SMS de marzo y junio de 2020, respectivamente, coincidiendo este último con la fecha en la que se celebraba la votación electrónica al secretariado de la Asamblea en la que se presentaba a la reelección y que se titulaba 'Elecciones ANC'; en ambos casos, accedió a los links creyendo que eran noticias.

Sònia Urpí explicó que, en su caso, recibió dos ataques en junio de 2020, coincidiendo con su elección como secretaria nacional de la ANC.