Abascal urge a Feijóo a una moción de censura y convocar elecciones porque si no podría no haber elecciones "limpias"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que asuma la responsabilidad de presentar una moción de censura, en lugar de convocar manifestaciones como la de este pasado domingo, para convocar elecciones ante la creciente "sospecha" de que en España se puedan celebrar una elecciones "limpias y democráticas" si Pedro Sánchez se "atrinchera en el poder".

Así lo ha indicado el líder de la formación en declaraciones a los medios de comunicación acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, en la localidad cacereña de Guadalupe, donde ha insistido en que Feijóo se "equivoca" al no presentar la moción de censura argumentando que le faltan votos.

Considera que si la moción de censura sale adelante podrían convocarse elecciones inmediatas y con "más garantías de que las elecciones sean limpias", y ha afirmado que "cada vez" Vox ve "con más preocupación y con más sospecha" la posibilidad de que haya unas elecciones "limpias y democráticas" si Pedro Sánchez "se atrinchera en el poder".

Por tanto, si Feijóo quiere que le voten los ciudadanos, puede presentar una moción de censura y disolver las cortes "inmediatamente" "Y que le voten los ciudadanos si es que le votan, y que voten al que quieran votar", ha continuado, antes de recordar que Vox pide elecciones "desde hace mucho tiempo".

En este sentido, ha dicho que Vox ya ha hecho uso de la moción de censura dos veces, en ambas sin recibir el apoyo del PP, pero que sirve para "retratar al presidente del Gobierno y a su corrupción", así como a todos su aliados y también para "esos que dicen que le han retirado el apoyo y no se lo han retirado".

"Es una equivocación de Feijóo", ha reiterado, y afirma que las movilizaciones del PP "sólo pretenden tapar la irresponsabilidad que tiene como primer partido de la oposición" y "no ejercer en el Congreso".

Preguntado sobre si cree que la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García supondrá la caída de Pedro Sánchez, ha dicho que esta caída se debería haberse producido "hace mucho tiempo", pero se mantiene porque es "un personaje sin escrúpulos" capaz de "aguantar envuelto en los asuntos de corrupción que él mismo denunciaba".

"En ningún país de nuestro entorno y serio podría un presidente resistir en el poder con asuntos de corrupción como los que se están juzgando y que están siendo publicados, pero Sánchez lo hace porque necesita el poder para defenderse de las investigaciones judiciales", ha subrayado. "Sin el poder, en estos momentos, Pedro Sánchez es carne de banquillo de los acusados", ha agregado.

LA MANIFESTACIÓN DEL PP, SORPRENDENTE

Sobre la manifestación de este domingo, y después mostrar su respeto por todos ciudadanos que participaron, considera "sorprendente" que el PP la convoque tras las detenciones en la 'popular' Diputación de Almería por presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

Cree que estas convocatorias "solo sirven para darse el gusto y enarbolar las banderas, pero en realidad no sirven para echar a Pedro Sánchez a la calle", y, para ello, ha vuelto a animar a utilizar la "herramienta" de la moción de censura y otras como "la actividad y la persecución judicial de los corruptos".

"Estoy sorprendido ante esa persistencia del PP y de Feijóo en la convocatoria de manifestaciones, a la vez que renuncia a otro tipo de medidas que son absolutamente imprescindibles", ha destacado.

Sobre la declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que señalaba que Vox estaba detrás de la convocatoria de una manifestación en Ferraz que tildó de violenta y que "Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo", ha dicho que está "sorprendido" por estas palabras.

Ha negado que Vox haya convocado esa movilización y ha dicho que no ha visto "violencia por ningún lado", por lo que no sabe "de qué pino se ha caído" la presidenta madrileña. "Estoy francamente sorprendido con estas declaraciones. No las entiendo y creo que no las entiende nadie", ha subrayado.

Por otro lado, se ha referido a las críticas del PP a la "pinza" de PSOE y Vox, le ha replicado que su formación "jamás" le ha ofrecido un pacto al PSOE, al que hace "oposición en el Parlamento, en la calle y pone querellas".

LA 'TENAZA' DE PP Y PSOE

En cambio, ha resaltado que precisamente en Cáceres la Diputación acaba de aprobar los presupuestos con un acuerdo entre el PP y el PSOE. También se ha referido a la aplicación por parte de PP y PSOE de la legislación del "fanatismo verde" y la "legislación migratoria" de Bruselas, por lo que no entiende que se le acuse de hacer una "pinza" cuando ve "una tenaza brutal de acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular".

"Lo que le estamos pidiendo es que no estafe, que no se dedique a ir a la calle a convocar manifestaciones y engañar y a confundir a la gente. Que haga oposición de verdad, que acude a los tribunales, que haga como nosotros que hemos llevado a la señora del presidente del Gobierno a los tribunales y la hemos sentado en el banquillo cuando el PP ni siquiera quería sentarle en el Senado a comparecer en la comisión de investigación", ha añadido.