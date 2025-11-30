Espana agencias

Rueda arropa en Madrid a Feijóo y se manifiesta contra un Gobierno que "está bordeando la corrupción continuamente"

El presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha arropado este domingo al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y ha participado en Madrid en la protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo al que ha acusado de "estar bordeando la corrupción continuamente".

Preguntado por los medios sobre la posibilidad de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, presente una moción de censura, Rueda ha insistido en que "la decisión que tome Feijóo será la más conveniente para España y tendrá el apoyo del Partido Popular de Galicia".

En este contexto, miles de personas han acudido este domingo a la explanada del Templo de Debod en Madrid para secundar la protesta del PP bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' y portando banderas de España.

"No podemos seguir así y tenemos que decirle a Pedro Sánchez que esto ya se acabó, la gente tiene que hablar, tiene que decidir democráticamente", ha aseverado el presidente gallego.

Asimismo, ha lamentado que "cada día" se conoce una nueva noticia que "avergüenza" y que "demuestra que este Gobierno está bordeando la corrupción continuamente". De hecho, ha insistido en que, en estos momentos, "los miembros más significados del Partido Socialista están ahora mismo en la cárcel".

EuropaPress

