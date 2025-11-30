Espana agencias

Mañueco pide que se convoquen elecciones porque Sánchez está "podrido y manchado por todos lados"

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido que se convoquen elecciones generales porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "podrido, rodeado y manchado por todos lados".

"El sanchismo está podrido desde la raíz. No hay ningún proyecto", ha advertido Fernández Mañueco en declaraciones realizadas en el marco de la protesta convocada por el PP en Madrid contra la "corrupción" del Gobierno bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'.

El líder de los 'populares' en Castilla y León ha puesto en valor a los "muchos españoles" que han acudido este domingo a la convocatoria en el Templo de Debod para reclamar que se convoquen unos comicios para dar "voz" a los ciudadanos, de manera que puedan elegir "un gobierno con proyecto".

"Hay otra forma de gobernar, como lo que representa el Gobierno del PP en Castilla y León. Más crecimiento económico, más gente trabajando que nunca en toda nuestra historia, con los impuestos más bajos, incremento de derechos sociales y sobre todo con los mejores servicios públicos de España. Esa forma de gobernar es la que reivindicamos desde Castilla y León y esa forma de gobernar es la que va a llevar adelante Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa", ha aseverado Fernández Mañueco.

En este contexto, ha criticado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE por "hacer siempre lo que le interesa, exclusivamente". "Nunca ha pensado ni en España ni en los españoles", ha lamentado, para clamar, con "claridad", que Sánchez "no puede seguir" al estar "podrido, rodeado y manchado por todos lados", como su "entorno, su partido y su Gobierno".

