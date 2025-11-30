Espana agencias

Irene Montero califica de "derecha golpista" las concentraciones de PP y Vox: "Quieren mandar aunque no gobiernen"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha calificado este domingo como "derecha golpista" las concentraciones paralelas convocadas esta jornada en Madrid por PP y Vox de rechazo al clima político tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por cuanto ha argumentado que "quiere mandar, aunque no gobierne".

Montero ha instado, en consecuencia, a "pararle los pies a la derecha golpista", en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla con motivo de su asistencia a la concentración convocada por la Plataforma 4D, que conmemora la fecha histórica de 4 de diciembre de 1977 de movilización en la calle en demanda de la autonomía política para Andalucía.

Ha sostenido que este ejercicio de movilización en la calle de ambos partidos es un síntoma de que "la derecha ya no se puede quitar el golpismo de encima" y ha situado este evento político como un intento de "lavarse la cara con este tipo de movilizaciones"

La dirigente de Podemos ha considerado que España afronta en términos políticos hechos de "una gravedad con pocos precedentes" al argumentar que "el sistema político lo ha reventado la derecha".

Irene Montero ha considerado que esta movilización de PP y Vox es un ejercicio de "ponerse el traje de fascista en España cada vez que ve amenazados sus privilegios y su poder", una reacción que ha enmarcado cuando perciben que "en España es posible que haya avances y transformaciones sociales, feministas, de justicia social, de poner coto a la ambición desmedida de las grandes fortunas".

La eurodiputada de Podemos ha considerado que a "esa derecha golpista no le importa la democracia, privatiza, desmantela los servicios públicos y roba el dinero de todas para sus propios intereses".

Con el diagnóstico de que "el Partido Socialista no puede con esta derecha" tras recriminarle que "cuando ve lo que está pasando no es capaz de hacer nada", ha considerado Montero que "necesitamos una izquierda fuerte y necesitamos que vuelva Podemos" con la idea de que "gobierne en España y en Andalucía".

Ha apostado por "una izquierda fuerte que sea capaz de echar a esta derecha" y a partir de ahí desarrolle un programa de gobierno de "transformaciones sociales, feministas y de justicia social, de acceso al derecho a la vivienda, de cuidado de los servicios públicos que España y Andalucía tanto necesitan".

