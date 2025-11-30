Espana agencias

Gallardo critica que el PP extremeño se vaya "de excursión a Madrid" y dice que Guardiola es "rehén de Feijóo"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado que el PP extremeño se vaya este domingo "de excursión a Madrid" para asistir a la concentración convocada por los 'populares' y ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, es "rehén de Feijóo".

"Mientras nosotros recorremos Extremadura, pues tenemos a un Partido Popular que se ha ido a Madrid, se ha ido de excursión a Madrid porque Feijóo así lo ha mandatado. Guardiola es rehén de Feijóo. Lo fue en octubre cuando convocó unas elecciones que nadie pedía, sino todo lo contrario, y con ello llegó la máxima inestabilidad a Extremadura", ha asegurado.

También ha lamentado el socialista que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilice a Extremadura y a Guardiola "como laboratorio", ya que la región "no puede ser laboratorio de ningún partido político", y ha puesto como ejemplo que en Aragón o en Cantabria "con los mismos motivos y sin aprobar presupuestos nadie ha exigido que se convoquen elecciones".

"Un día como hoy lo que le debemos exigir a Guardiola, ya que toda la cúpula del Partido Popular está en Madrid, es que realmente lo que deben de hacer es exigir a la extrema derecha que pida perdón y que condenen además los ataques al presidente del Gobierno, las amenazas de un tiro en la nuca, y que, sobre todo, vuelvan a los parlamentos a hacer política, a crear alternativas de gobierno y no lo que realmente están haciendo, que es dividir a la ciudadanía", ha recalcado.

Por ello, ha insistido Gallardo en que el próximo 21 de diciembre con las elecciones en Extremadura se va a dilucidar si la región sigue "en manos del Partido Popular de Feijóo" y tomando decisiones desde Madrid que "nada tienen que ver con los intereses de Extremadura" o, por contra, se vuelven "a tomar las decisiones desde Extremadura".

"De lo que se trata es una Extremadura a partir del 21 de diciembre con estabilidad o una Extremadura a la deriva a la que nos ha llevado Feijóo y Guardiola", ha aseverado el candidato socialista este domingo en Calamonte (Badajoz) donde ha compartido unas migas con los vecinos del municipio.

Por otra parte, y a preguntas de los medios por las últimas encuestas electorales publicadas y que coinciden en una pérdida de escaños para el PSOE, Gallardo ha sostenido que para él la "única encuesta" es la que ve en la calle.

"Los que salimos a la calle y estamos con los ciudadanos y las ciudadanas vemos que hay ganas de cambio, que hay ganas de volver a las políticas que realmente resuelven los problemas de los ciudadanos y el 21 de diciembre obtendremos y conoceremos la mejor encuesta, que es la que los ciudadanos decidan", ha concluido.

