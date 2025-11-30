Feijóo reta a los socios del PSOE a retratarse porque "el sanchismo está en la cárcel" y no pueden seguir "tragando"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que los españoles están "hartos" de la "corrupción" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha retado a los socios del PSOE a no seguir "tragando" y "retratarse" porque "esto va de vergüenza o dignidad". Además, ha destacado que José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, que acompañaron al presidente en las primarias del PSOE, "ya conocen la cárcel" y ahora "falta el uno".

"El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real", ha declarado Feijóo ante las 80.000 personas que se han acudido a la concentración que se ha celebrado en el Templo de Debod de Madrid. El PP convocó esta protesta el pasado jueves tras conocer el ingreso en prisión de Ábalos, exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE.

Feijóo ha estado arropado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y casi todos los presidentes autonómicos del PP, salvo el andaluz Juanma Moreno, la extremeña María Guardiola y el riojano Gonzalo Capellán. También se han sumado el exportavoz parlamentario de Vox y fundador del 'think tank' Atenea, Iván Espinosa de los Monteros; el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras; el filósofo Fernando Savater; y el escritor Andrés Trapiello, entre otros.

"ESTA LEGISLATURA TIENE QUE ACABAR YA"

Feijóo, que ha presumido del "éxito" de la convocatoria pese a que el "desafío logístico" era "grande", ha asegurado que esta legislatura "absurda" tiene que "acabar ya" porque "no son dos o tres personas corruptas" en torno a Sánchez ni "un error puntual" sino que la corrupción es "su sistema, su mecanismo, su forma de llegar al poder y su forma de mantenerse" en él.

"Es Ábalos, es Cerdán, es Koldo, es Tito Berni, es el fiscal condenado por delinquir. Es la mujer, es el hermano, es Gallardo --candidato del PSOE en Extremadura--, es Leire Díez, es Óscar Puente, es Salazar, es el PSOE, es Pedro Sánchez, es la corrupción", ha proclamado, ante un público entregado que coreaba 'Pedro Sánchez, dimisión'.

Tras afirmar que "el sanchismo es corrupción política" pero también "corrupción económica, institucional, social" y "moral", ha advertido de que la gente "está harta" de los casos de corrupción que rodean a Sánchez pero también de sus "desprecios", "engaños" y "arrogancia". Por eso, ha dicho que "ya basta" de "tanta degeneración y sinsentido".

"Ya basta de que los españoles se deslomen trabajando y ellos se repartan privilegios y mordidas, de que te crujan a impuestos y ellos cuenten billetes de 500, de que a un fontanero le revisen hasta la factura de un tornillo y ellos miren para otro lado con su fontanera, de que las familias tengan que reducir la compra de carne o pescado y ellos tengan tarjeta VIP del Corte Inglés o de que un joven no pueda tener una vivienda y ellos le pongan pisos a sus amantes", ha enfatizado.

SE DIRIGE A TODOS LOS PARTIDOS DEL ARCO PARLAMENTARIO

A renglón seguido, se ha dirigido a todos los partidos del arco parlamentario, empezando por los socialistas, a los que ha preguntado cuánto más van "a tragar". "Miraréis a esta etapa de vuestra historia con vergüenza", les ha dicho.

En este punto, ha pronosticado que el presidente del Gobierno puede seguir el mismo camino que los que le acompañaron en el coche de primarias (José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García), que han pisado la prisión.

"Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del Gobierno, al que nada le consta, nada le consta. No sabe nada, no lo recuerda", ha enfatizado, para pedir a los votantes del PSOE que "no consientan que sus siglas se manchen del sanchismo".

PIDE A VOX DEJARSE DE "PINZAS" CON SÁNCHEZ

Después se ha dirigido a Vox, un partido "diferente" al PP, al que ha pedido que se deje "de pinzas" y "no repita los errores" que a su juicio cometieron "hace dos años". En concreto, ha demandado a los de Santiago Abascal --que no han secundado esta protesta-- no equivocarse "de objetivo, prioridad y adversario".

"Yo no me voy a equivocar. Mi adversario es el presidente del Gobierno; No me equivoco de objetivo. Mi objetivo es el cambio; No me equivoco de prioridad. Mi prioridad es España. No os equivoquéis", ha solicitado de nuevo a Vox.

Feijóo también se ha referido a Sumar y ha dicho que no le va a pedir "dignidad" a la formación de Yolanda Díaz. "No se le pide dignidad a aquellos que se prestan a ser un juguete del PSOE a cambio de sus puestos. Solo les aviso, ojo, el PSOE tiene un juguete nuevo. Un juguete independentista, republicano y que no quiere hablar en la lengua común", le ha advertido.

En cuanto a Podemos, Feijóo ha dicho "quién les ha visto y quién les ve" y los ha llamado "indignados de pacotilla". "¿Pero de qué vais los de Podemos? A ver si vuelven a acampar en la Puerta del Sol", ha exclamado.

"NO CUELA" EL MENSAJE DE QUE "VIENE LA ULTRADERECHA"

Después ha aludido a formaciones nacionalistas e independentistas como PNV o Junts, cuyos votos son necesarios para que prospere una moción de censura, un instrumento que el PP no descarta pero que para presentar quiere tener unas "mínimas garantías" de que prospera.

"No vamos a entender nunca a España como la entendéis vosotros porque nosotros creemos en la igualdad de los españoles y en el cumplimiento de la ley. No vamos a compartir vuestra ideología. Pero cabe preguntaros, ¿vuestra ideología es sostener la corrupción? ¿Vuestros ideales son justificar la corrupción?", ha exclamado, para preguntarles después hasta donde van a "seguir tragando para mantener" a Sánchez.

Feijóo ha advertido a estos partidos aliados del PSOE que "esto ya no va de izquierda o derecha" ni de "PP y PSOE", al tiempo que ha subrayado que "ya no cuela" el mensaje de que "viene la ultraderecha" porque lo que está pasando "va de vergüenza o dignidad".

A su entender, España "necesita un Gobierno decente" y un presidente "honesto", y "lo habrá". "Esto va de mentira o verdad. Esto va de corrupción o limpieza. Esto va de delinquir o servir", ha apostillado, para asegurar que "hay que retratarse" en "las acciones, en los votos, en las conductas".

COMPRENDE "LA FRUSTRACIÓN" PERO DICE QUE NO VA A "A FALLAR"

Tras asegurar que la perfección "está reservada a aquellos que se creen infalibles", ha recalcado que él no he "fallado" en ser servidor de España y en ser "un político honesto". "Y os aseguro que no voy a fallar. Ni lo he hecho antes, ni lo haré", ha proclamado ante los asistentes, que han interrumpido su discurso gritando 'presidente, presidente'.

Feijóo ha dicho comprender "la frustración" de "tanta gente" que ve que, "pese a todo", el Gobierno de Sánchez está ahí. "Quiero decir a todos los españoles que los grandes cambios se producen cuando la sociedad persevera en ellos. Sánchez y su Gobierno quieren que nos agotemos, que nos desmoralicemos. Y no lo vamos a hacer", ha garantizado.

Así, ha dicho que el PP va a "perseverar" y a "plantarle cara sin descanso". "El Partido Popular no va a parar hasta que tengamos todos los votos necesarios para que el país pueda cambiar. Porque si hay remedio. Porque si hay camino. Porque si hay otra alternativa", ha exclamado.

Finalmente, ha repasado los cinco puntos que impulsará si llega a Moncloa: una auditoría completa para ver "hasta dónde ha llegado el saqueo", "una limpieza total de las instituciones", "una bajada de impuestos"; "desbloquear de todo lo aprobado en las Cortes" que el Ejecutivo de Sánchez "ha incumplido y boicoteado"; y "el quinto compromiso es la democracia", de forma que "los españoles puedan dar su opinión y su libertad y que elijan su futuro". "Todo esto se hará, sí o sí", ha garantizado.