Bolaños: "De la foto de Colón a la de Debod. PP y Vox compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que PP y Vox "son lo mismo" y "compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez" en alusión a la concentración de protesta convocada por los populares este domingo en Madrid bajo el lema '¿mafia o democracia?', que ha resumido con dos imágenes: "De la foto de Colón a la del Templo de Debod y alrededores".

Bolaños ha defendido la similitud que a su juicio existe entre ambas formaciones: "Si el PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo, y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, ya no hay duda, son lo mismo".

Así se ha referido a esta cuestión durante su intervención en el acto de clausura de las XIX Jornadas Socialistas Gobierno de Progreso: España y Aragón que se celebran en Ligüerre de Cinca (Huesca) y en las que también han participado la ministra de Educación y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés.

El ministro de Presidencia cree que tanto PP como Vox "ya no disimulan" y se manifiestan juntos y "compiten por ver quién tiene menos ideas para nuestro país". Una falta de ideas que a su juicio exhiben en su labor de gobierno y que tapan "con ruido": "No les escucharéis hablar de qué querrían hacer ellos con el Estado del bienestar, con la vivienda, con las becas, con las pensiones, con los permisos de paternidad, con el salario mínimo. No lo harán nunca porque ya sabemos lo que harían", ha criticado.

En ese sentido, ha aludido al desempeño del Gobierno de Aragón en la gestión de los servicios públicos como la sanidad y la educación y la respuesta de la sociedad saliendo a la calle a quejarse por una política que ha definido como "absolutamente destructiva".

"Por eso ellos necesitan decir una burrada, un insulto, una difamación, una mentira, que es la técnica que utiliza la ultraderecha en todo el mundo para tapar lo que es perjudicial para los ciudadanos cuando la derecha y la ultraderecha gobiernan en el mundo", ha sostenido.

Por su parte, Pilar Alegría ha atribuido ese "ruido" de las protestas --"no sé cuántas manifestaciones llevan ya, siete, ocho, veintitrés, no lo sé", ha comenzado, a la "importante frustración" del PP "porque ellos históricamente siempre han pensado que el poder les pertenece" y cuando somos otros los que tenemos la responsabilidad de gobernar, ellos no entienden que el papel que les corresponde".

La líder de los socialistas en Aragón se ha burlado del escenario escogido para la concentración de este domingo, "cada vez eligen escenarios más pequeñicos", y ha recuperado su idea de llevar el acto a la sede de los populares: "¿Qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro? Os quiero recordar que era en esa sede donde se pegaba martillazos para romper los discos duros de los ordenadores. Y quiero recordar también que es el único partido político en nuestro país que ha sido condenado por corrupción en España", ha reiterado.

