Espana agencias

Belarra escribe una carta a Sánchez para que no autorice un hotel-rascacielos en el puerto de Málaga

Guardar

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, y la también diputada Martina Velarde han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para trasladar formalmente su "preocupación y rechazo" al proyecto del hotel-rascacielos previsto en el Dique de Levante del puerto de Málaga.

Ambas parlamentarias han solicitado al Ejecutivo que no conceda la autorización excepcional requerida para la construcción del edificio al considerar que el proyecto "carece de una justificación real basada en el interés general y supone un "grave perjuicio" para Málaga, para su paisaje, su identidad urbana, su patrimonio y su ciudadanía", según una nota de este partido.

En su escrito, las diputadas han explicado que el proyecto en tramitación "no coincide" con la propuesta que ganó el concurso público convocado para actuar en este enclave portuario. Tras abandonar los promotores el diseño ganador, "se encargó un edificio completamente distinto, incrementando su altura hasta los 144 metros y modificando elementos esenciales".

Según han indicado Belarra y Velarde, "numerosos expertos coinciden en que estos cambios alteran de forma sustancial las condiciones del concurso inicial", lo que pone en cuestión "la transparencia y legalidad del procedimiento".

Al hilo, las diputadas han subrayado que la torre proyectada tendría "un impacto irreversible" sobre el paisaje de la bahía de Málaga, superando la altura "de cualquier otro edificio de la ciudad e incluso del Monte Gibralfaro".

Además, en la carta han advertido de que el rascacielos "rompería por completo la silueta histórica de la ciudad", y han apuntado que expertos han alertado de que "la torre no solo no se integra en el entorno, sino que lo agrede frontalmente". Así, Belarra y Velarde han cuestionado que el rascacielos pueda considerarse de interés general, ya que está promovido "por un fondo de inversión extranjero para un hotel de gran lujo, sin una justificación real que avale su necesidad".

En la misiva también han señalado que, si Málaga requiriese nuevas plazas hoteleras de estas características, "sería perfectamente factible evaluar otras localizaciones, junto a otra altura y volumetría posibles, mucho más apropiadas que un punto tan sensible y estratégico como el Dique de Levante".

Defienden, en su lugar, destinar este enclave a usos públicos, zonas verdes o equipamientos de bajo impacto. De esta forma, la carta enviada al Gobierno ha destacado el "amplio rechazo social" que suscita el proyecto, con más de mil alegaciones registradas y apoyo de entidades culturales, profesionales y científicas.

También han citado una encuesta reciente del diario Sur que sitúa en un 75% el rechazo ciudadano. Además, han deslizado que existen actualmente dos procedimientos contencioso-administrativos en marcha contra la iniciativa, promovidos por la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y por la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

De esta forma, las diputadas adjuntan referencias a un documento técnico de 80 páginas, firmado por expertos en urbanismo y patrimonio, que recrimina "deficiencias administrativas graves", una evaluación insuficiente de movilidad y medio ambiente, una viabilidad económica no acreditada y un "déficit profundo" de participación ciudadana en un proceso de más de una década.

En concreto, Belarra y Velarde han afirmado que la autorización del Consejo de Ministros solo puede otorgarse si el proyecto responde inequívocamente al interés general, algo que consideran que no ocurre. En este sentido, han concretado que "no existe consenso técnico, social ni institucional; el impacto sobre el paisaje sería irreversible; la tramitación presenta déficits notables; y el beneficio tangible recae casi exclusivamente en intereses privados".

Por ello, han concluido solicitando formalmente que el Consejo de Ministros no autorice la excepción necesaria para permitir la construcción del rascacielos y han reclamado repensar el Dique de Levante "desde una lógica de uso público y sostenibilidad urbana".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fiscalía pide 15 años de prisión para el policía local de Vigo denunciado por supuesta agresión sexual a una joven

La acusación pública sostiene que el agente, amigo de la familia de la víctima, aprovechó que ella quedó inconsciente para perpetrar el delito, lo que habría provocado daños físicos y psicológicos graves, según el informe forense y las pruebas presentadas

Fiscalía pide 15 años de

Feijóo reta a los socios del PSOE a retratarse porque "el sanchismo está en la cárcel" y no pueden seguir "tragando"

Feijóo reta a los socios

El PSOE reclama la restauración del memorial de la Almudena y acusa a Almeida de querer "borrar" la memoria

El PSOE reclama la restauración

Rueda arropa en Madrid a Feijóo y se manifiesta contra un Gobierno que "está bordeando la corrupción continuamente"

Infobae

Carlos Martínez, elegido por el Comité de las Regiones para debatir el futuro marco financiero

El socialista asumirá la ponencia sobre el Fondo Social Europeo Plus en la Comisión SEDEC, después de una década sin liderazgo español, buscando asegurar recursos clave y representación para las regiones ante los desafíos de cohesión y desarrollo comunitario

Carlos Martínez, elegido por el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP presume de una

El PP presume de una movilización “masiva” con 80.000 asistentes en su protesta contra Pedro Sánchez: la Delegación del Gobierno reduce la cifra a la mitad

Isabel Díaz Ayuso asegura que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra” mientras “sostiene” el Gobierno de Sánchez

Feijóo, en la concentración del Templo de Debod en Madrid promovida por el PP: “El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Los autónomos toman las calles para reclamar condiciones dignas y un sistema fiscal justo: “Si el autónomo desaparece, España se desvanece”

El precio de la luz en España para este lunes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán