Espana agencias

Azcón: "Hay un clamor social para que se convoquen elecciones. No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión"

Guardar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que escuche el "clamor social" que demanda que se convoquen elecciones de manera inmediata ante una situación que estima "insostenible": "No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión. Lo que ha pasado esta semana es el deterioro más importante en la historia de nuestra democracia", ha establecido.

Azcón ha hecho estas declaraciones minutos antes del inicio de la concentración convocada por el PP en Madrid bajo el lema '¿mafia o democracia?' para protestar contra los casos de corrupción que cercan al presidente Pedro Sánchez y reclamar la convocatoria de elecciones generales.

Junto a las escaleras que conducen al Templo de Debod y rodeado de banderas de España, Azcón, a preguntas de los medios de comunicación, ha defendido que Sánchez tiene que convocar elecciones "porque no se puede aguantar a cualquier precio. No se puede seguir mintiendo a los españoles".

Preguntado por su parecer sobre la posibilidad de que el PP presente una moción de censura instrumental cuyo candidato se comprometa a convocar inmediatamente elecciones generales, el presidente del PP aragonés se ha mostrado partidario de hacer cosas en política "que sirvan" porque "una moción de censura que no cuente con los votos suficientes no ayuda a cambiar nada".

"La moción de censura se tiene que presentar para convocar elecciones, con los votos suficientes. Y creo que el presidente Feijóo lo ha dicho por activa y por pasiva: No nos faltan ganas en el Partido Popular de presentar esa moción de censura, nos faltan votos", ha reiterado.

Por ello, ha asegurado que "si hay votos suficientes, el Partido Popular estoy convencido de que encabezará una moción de censura para darle la voz a todos los españoles".

Lo que sí ayuda, ha reorientado, es "salir a la calle" para protestar como "la entrada en prisión del sanchismo" --por José Luis Ábalos y Koldo García y anteriormente Santos Cerdán--, la condena al Fiscal General del Estado, o la petición de la Audiencia Nacional de los gastos en efectivo, "en sobres", del PSOE, ha enumerado.

Por último, preguntado por la convocatoria paralela de Vox frente a la sede socialista de Ferraz, Azcón se ha limitado a decir que "todo el mundo tiene libertad de salir a la calle. Y la misma libertad que tenemos nosotros, evidentemente, la tienen el resto de los españoles y el resto de los partidos políticos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gallardo critica que el PP extremeño se vaya "de excursión a Madrid" y dice que Guardiola es "rehén de Feijóo"

Gallardo critica que el PP

Irene Montero califica de "derecha golpista" las concentraciones de PP y Vox: "Quieren mandar aunque no gobiernen"

Irene Montero califica de "derecha

Mañueco pide que se convoquen elecciones porque Sánchez está "podrido y manchado por todos lados"

Mañueco pide que se convoquen

Alegría: "Para el PP, la política de vivienda va ligada a la especulación y a ensanchar los bolsillos de los amigos"

Alegría: "Para el PP, la

López Miras pide elecciones porque "a los españoles no se les puede someter a más bochorno"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo, en la concentración del

Feijóo, en la concentración del Templo de Debod en Madrid promovida por el PP: “El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

ECONOMÍA

Los autónomos toman las calles

Los autónomos toman las calles para reclamar condiciones dignas y un sistema fiscal justo: “Si el autónomo desaparece, España se desvanece”

El precio de la luz en España para este lunes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”

Resultados ganadores del Super Once del 30 noviembre

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán