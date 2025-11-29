Guardiola invita a alzar la voz este domingo en Madrid porque la "corrupción que rodea" Sánchez es "insoportable"

La presidenta de la Junta de Extremadura y del PP regional, María Guardiola, ha invitado a alzar la voz en la concentración de este domingo en Madrid porque la "corrupción que rodea" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "insoportable".

En este sentido, ha considerado que "no es una cuestión de siglas" sino de "decencia", "respeto" y "democracia". "Este domingo, alza tu voz. Mafia o democracia, tú decides", ha manifestado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Asimismo, Guardiola ha insistido en que la "corrupción se persigue" y "no se tapa con silencio", por ello ha recalcado que "esto no va de partidos, va de decencia, de respeto, de valores". "Por eso este domingo 30 de noviembre, haz que se escuche tu voz", ha recalcado.

Cabe recordar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una concentración "cívica" y "sin siglas" este domingo en Madrid contra el Gobierno.