Belarra reprocha a Sánchez que no haya dado "todas las explicaciones que tenía que dar" sobre los casos de corrupción

Durante su participación en el acto ‘Extremadura con Palestina’ en Cáceres, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, vinculó la situación política en España con las responsabilidades internacionales de Europa y Estados Unidos en el conflicto de Gaza, al tiempo que denunció la falta de explicaciones del presidente del Gobierno sobre casos recientes de corrupción vinculados al PSOE, especialmente en torno a la destitución de José Luis Ábalos en 2021. Según informó Europa Press, la dirigente reclamó públicamente que Pedro Sánchez no ha ofrecido detalles suficientes acerca de las razones de esa destitución y tampoco ha asumido el compromiso de devolver los fondos presuntamente sustraídos, subrayando que el Ejecutivo debe dar respuestas claras y contundentes ante estos hechos.

Belarra explicó ante la prensa, de acuerdo con Europa Press, que la decisión de cesar a Ábalos sigue sin una justificación transparente, lo que genera dudas en torno al proceder interno del Ejecutivo socialista. Al respecto, enfatizó que “el presidente del Gobierno no ha dado todas las explicaciones que tenía que dar. Todavía no sabemos por qué cesó a Ábalos en el verano del año 2021 sin tener ninguna justificación, ninguna explicación aparente”, expresó la líder de Podemos, aludiendo a la opacidad en torno al caso. La secretaria general de Podemos también criticó que figuras como Santos Cerdán o el propio Ábalos hayan ocupado cargos tan relevantes en la estructura del PSOE, ya que, desde su perspectiva, la responsabilidad del partido y de sus altos dirigentes en los hechos denunciados no puede obviarse. “No se puede pasar de puntillas por el hecho de que estas personas hicieron lo que hicieron porque eran los altos cargos, los principales altos cargos del PSOE”, afirmó Belarra según reportó Europa Press.

En lo relativo a los fondos presuntamente malversados, la dirigente manifestó que el PSOE no ha asumido todavía ningún compromiso de restituir “hasta el último euro robado”, tal como recogió Europa Press. Consideró insuficiente que se minimice el impacto del caso debido a la autoridad que ostentaban las personas implicadas. Recalcó que la magnitud de la corrupción obliga a una respuesta institucional mucho más firme y que tanto el partido como sus responsables deben rendir cuentas ante la sociedad por estas actuaciones.

Europa Press detalló que Belarra sostuvo que la transparencia respecto a los motivos del cese de Ábalos y la devolución íntegra de los fondos sustraídos resultan pasos ineludibles para una adecuada rendición de cuentas. Remarcó que está pendiente una respuesta clara y detallada del Ejecutivo no solo sobre estos aspectos, sino también sobre la gestión política interna de los últimos años. Con estas declaraciones, la líder de Podemos situó la rendición de cuentas y la responsabilidad política en el centro del debate tras los recientes escándalos.

En otro plano, durante su intervención, Belarra volvió a centrar la atención en el papel de las grandes potencias en el conflicto palestino. Según informó Europa Press, acusó a Estados Unidos y a la Unión Europea de actuar como “cómplices” de lo que describió como genocidio del pueblo palestino, señalando que Israel actúa amparado en estos respaldos internacionales. “Creo que no podemos defender un mundo, una sociedad en la que se impone la ley del más fuerte, en el que si tienes los amigos adecuados, como los tiene Israel, que ha tenido en Estados Unidos y en la Unión Europea sus principales cómplices para cometer este genocidio, puedes hacer lo que quieras y puedes vulnerar todos los derechos humanos que quieras”, afirmó la dirigente. La portavoz de Podemos consideró que la única salida viable para frenar la violencia recae en romper las estructuras militares del Estado israelí, insistiendo en que su formación política perseguirá responsabilidades jurídicas y políticas “hasta que rindan cuentas, hasta que acaben en la cárcel y hasta que se puedan desmantelar de una vez por todas las capacidades militares de Israel”.

En lo relacionado al alto el fuego en Gaza, Belarra expresó su escepticismo sobre la estrategia diplomática liderada por Estados Unidos e Israel. De acuerdo con Europa Press, la portavoz de Podemos calificó ese alto el fuego como “solo un paripé mediático puesto en marcha por Trump y por Netanyahu para minimizar, para acallar las voces de millones de personas en todo el mundo que estaban alzando la voz contra el genocidio. Es una operación mediática y por eso le pido a la gente que entienda la operación mediática y que vuelva a movilizarse de manera masiva porque se sigue exterminando al pueblo de Palestina”.

Durante el evento, Belarra pidió al conjunto de la ciudadanía continuar la presión sobre el Gobierno y sobre la comunidad internacional a través de la movilización social por Palestina. Valoró el trabajo y la persistencia de los movimientos de solidaridad, insistiendo en la relevancia de fortalecer estas iniciativas como una respuesta global frente a la imposición de la fuerza y la vulneración de derechos fundamentales. Europa Press recogió que la secretaria general de Podemos agradeció el apoyo brindado por la sociedad y reiteró el llamado a mantener las protestas contra la situación de Gaza.

En el plano de la política nacional, Belarra valoró la situación actual y definió la “crisis de vivienda” como el desafío más relevante para la estabilidad del Gobierno en España, según informó Europa Press. Para la dirigente, el problema habitacional impacta a millones de personas de distintas clases sociales y se perfila como el principal reto a corto y mediano plazo, por encima de los escándalos de corrupción y la oposición ejercida por otras fuerzas políticas como Junts o el Partido Popular (PP).

En relación a las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en la patronal catalana, en las que el líder del PP expresó la necesidad de sumar apoyos para una moción de censura contra Sánchez, Belarra manifestó su escepticismo ante la capacidad de esa formación para aportar propuestas útiles al panorama político. Describió la actitud de los populares como la expresión de principios contrarios a la democracia y acusó al dirigente popular de fomentar “el golpismo judicial”, en referencia a sus comentarios sobre el fiscal general del Estado. “Del Partido Popular no se puede esperar absolutamente nada. Si no le gustan mis principios, no se preocupe, que tengo otros. Pero yo creo que frente a eso lo que necesitamos es un gobierno valiente, un gobierno fuerte, un gobierno que tenga hoja de ruta. Y el problema es que no lo tenemos. Y para parar a esta derecha hace falta una izquierda fuerte, una izquierda que sea capaz de parar esta derecha golpista”, declaró Belarra, según EUropa Press.

A lo largo de su intervención, la líder de Podemos planteó además que la persistencia de desafíos sociales como la crisis de la vivienda solo podrá resolverse con una “ofensiva social” promovida desde el Gobierno. Informó Europa Press que su formación presentó diversas propuestas al Ejecutivo para responder a estas problemáticas y deploró la actitud de Pedro Sánchez, quien a su juicio “ha tirado la toalla” ante la magnitud de los retos.

Durante su visita a Cáceres, Belarra estuvo acompañada por Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, reforzando el respaldo institucional de Podemos al movimiento de solidaridad con Palestina. En sus declaraciones públicas, resaltó la importancia de la movilización colectiva para la defensa de los derechos humanos en cualquier contexto internacional. A su juicio, solo una izquierda cohesionada puede hacer frente al avance de lo que identificó como una “derecha golpista”, subrayando la urgencia de que el Ejecutivo priorice la justicia y la vivienda en la agenda política diaria, según reportó Europa Press.

Frente a la gestión de la corrupción por parte de los partidos, Belarra expresó ante los medios su rechazo a la estrategia de minimizar estos casos señalando simplemente los defectos de la oposición. “Es verdad que lo que tenemos enfrente es muy malo, pero eso no le resta importancia a la corrupción del PSOE. Nosotras vamos a denunciar con la misma contundencia la corrupción del PSOE y la corrupción del PP”, aseguró, según consignó Europa Press. Con ello, dejó claro el compromiso de su formación con la denuncia y la búsqueda de responsabilidades independientemente del color político de los implicados.