Espana agencias

Steinmeier, recibido por Pradales en Vitoria antes de acudir a Guernica para pedir perdón por el bombardeo nazi de 1937

Guardar

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha sido recibido este viernes por el Lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz, en el que ha sido el primer acto de una jornada que culminará con la petición oficial de perdón, por parte del jefe de Estado alemán, a las víctimas del bombardeo nazi que, en apoyo a las tropas franquistas, destruyó en 1937 la villa vizcaína de Guernica.

El avión de Steinmeier ha aterrizado alrededor de las 10.45 horas en el Aeropuerto de Foronda, donde --entre una densa niebla-- ha sido recibido por una representación institucional encabezada por la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, así como por la Brigada Logística del Ejército de Tierra.

Con posterioridad, se ha desplazado en coche a Ajuria Enea, la residencia oficial del Lehendakari, en la que, junto a la primera dama de Alemania, Elke Büdenbender, ha sido recibido por Pradales, que los ha saludado en alemán, euskera e inglés, para posteriormente posar junto a ellos para los medios gráficos y presenciar el 'aurresku' de honor, baile tradicional vasco utilizado en actos solemnes, y escuchar el 'Agur jaunak', tema musical vasco empleado, también, en ceremonias solemnes.

A continuación, se han introducido en el Palacio de Ajuria Enea, donde el lehendakari ha ofrecido a Steinmeier y Büdenbender algunas explicaciones históricas sobre el propio edificio, sobre el Gobierno autonómico, especialmente sobre el primer Lehendakari, Jose Antonio Agirre, así como sobre el País Vasco. Asimismo, les ha mostrado la mesa en la que en 1988 se firmó el 'Pacto de Ajuria Enea', un documento orientado a lograr una unidad política frente al terrorismo de ETA.

Una vez concluida esta recepción, el jefe de Estado alemán se desplazará a Guernica, donde estará acompañado por el rey Felipe VI y el propio lehendakari.

Además de acudir al homenaje a las víctimas del bombardeo que se celebrará en el cementerio de Zallo (Guernica), donde se guardará un minuto de silencio y se realizará una ofrenda floral a las víctimas del bombardeo de la villa vizcaína en 1937, Steinmeier hablará con algunas de las supervivientes del ataque, entre ellas, las nonagenarias Crucita Etxabe y María del Carmen Aguirre.

En el homenaje en el mausoleo, participarán, en representación del Gobierno de España, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Mariano Sampedro, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

Por su parte, una amplia representación de las instituciones y partidos vascos estarán presentes en el acto, entre ellos, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

MUSEO DE LA PAZ

Posteriormente, el presidente alemán se dirigirá al Museo de la Paz de la villa foral, dedicado a la cultura de la paz y los derechos humanos, que contiene textos, paneles, objetos y audiovisuales con un simulacro del bombardeo, así como una copia del cuadro 'Guernica', de Pablo Picasso, que recrea el horror del ataque aéreo de 1937.

Para concluir su visita a Euskadi, el jefe de Estado alemán se trasladará, junto al lehendakari, al Museo Guggenheim de Bilbao, desde donde se dirigirá al aeopuerto de Foronda para regresar a su país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional absuelve al presunto yihadista de Algeciras pero ordena que entre en un centro psiquiátrico

La Audiencia Nacional absuelve al

Extinguen la pensión compensatoria de 2.000 euros a su exmujer tras revelar un detective que vivía con otra pareja

Infobae

Ester Muñoz (PP) respalda a Pérez Llorca en desvelar el origen de los detenidos y el rechazo al Pacto Verde Europeo

Ester Muñoz (PP) respalda a

El PNV reprocha al Rey que no acuda a Guernica para pedir "perdón" o para el "reconocimiento nacional" de Euskadi

El PNV reprocha al Rey

Adriana Lastra niega veracidad a las declaraciones de Ábalos: "Todo lo que están diciendo es falso"

Adriana Lastra niega veracidad a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez ordena la expulsión

Un juez ordena la expulsión de España de un ciudadano ecuatoriano que acumulaba antecedentes penales por conducir ebrio y sin carnet: pedía quedarse porque tenía dos hijos menores

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

ECONOMÍA

Un experto en ahorro calcula

Un experto en ahorro calcula cuánto debería subir el salario medio para que el alquiler “no te pase por encima”: “El precio ha subido un 94% en los últimos diez años”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions