Rueda "intentará" ir a la manifestación contra Sánchez convocada por Feijóo: "Así no podemos seguir"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que, aunque este fin de semana tiene una agenda "potente", "intentará" ir a la manifestación convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el titular del Gobierno central, Pedro Sánchez.

"Va de mandar un mensaje a Pedro Sánchez de que así no podemos seguir", ha valorado el presidente gallego tras ser preguntado, en declaraciones a los medios, por su asistencia a la convocatoria, cuyo motivo cree que comparten "millones de españoles" e incluso "muchos" votantes del PSOE.

El PP ha elegido el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' para la protesta que Feijóo ha convocado este domingo 30 de noviembre a las 12.00 horas en el Templo de Debod de Madrid contra el Gobierno. Al anunciarla, subrayó que es una protesta "cívica", "abierta" y "sin siglas".

Rueda ve la convocatoria del domingo como una "buena opción" para expresarse ante casos de corrupción "gravísimos" --que une a la "imagen internacional" que se está "transmitiendo"-- y ante la "sensación real de bloqueo" en el ámbito legislativo.

"El mensaje que hay que lanzar es que el pueblo español, y por supuesto los gallegos, tenemos que hablar y tomar un nuevo rumbo; y eso es lo que hay que decir aparte de la propia gravedad de la situación", ha opinado.

CASO ÁBALOS

Preguntado por informaciones que apuntan a que Sánchez filtró a Ábalos que le estaban investigando, ha instado al presidente del Gobierno a aclarar si es cierto: "Él sabrá si lo es o no; a lo mejor por eso calla".

Rueda lo ha comparado con el desmentido que Sánchez ha realizado esta semana sobre la supuesta reunión mantenida con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, antes de la moción de censura. "Eso lo desmintió categóricamente y hay otras cosas en las que calla", ha apuntado el presidente gallego.

EuropaPress

