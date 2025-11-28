Espana agencias

Prohens cree que el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo "entronca con el PSIB y la tercera autoridad del Estado"

Guardar

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha considerado que el ingreso en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, "no es un hecho aislado" sino que "entronca de raíz con el PSIB y con la tercera autoridad del Estado", es decir, con la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Así se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios desde Felanitx, un día después de que el Tribunal Supremo mandara a Ábalos y a Koldo a la cárcel de Soto del Real.

"Si hace una semana inhabilitaba no solo al fiscal general del Estado, sino a todo el sanchismo, ahora hemos visto como el sanchismo entraba en prisión. Ya son dos números dos del PSOE, de Sánchez, que entran en prisión", ha dicho.

Para la presidenta autonómica, "lo más grave" es que tanto Ábalos como Koldo "son los que ordenaban la compra de mascarillas 'fake' en Baleares" con las que "presupuestamente una serie de personas vinculadas al PSOE aprovecharon para hacer negocio".

"Las personas que esta noche han dormido en prisión son las que se enviaban whatsapps con la anterior presidenta del Govern (Francina Armengol), con ese famoso 'cariño, te mantengo informada de todo', o con el actual portavoz adjunto del PSIB (Marc Pons), que le decía 'qué miedo me das. Esto no es un hecho aislado del sanchismo, del PSOE, sino que entronca de raíz con el PSIB y con quien a día de hoy es la tercera autoridad del Estado", ha sostenido.

Ante esta situación, Prohens ha considerado que son necesarias, además de convocar elecciones generales por adelantado, "muchas explicaciones, mucha transparencia y mucha más humildad".

"Que pidan perdón por el dinero defraudado y que nos cuenten hasta qué punto llegaba ese nivel de amistado o complicidad con las personas que esta noche han dormido en prisión", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez Peinado readmite a Manos Limpias como acusación en la causa contra Begoña Gómez

El juez Peinado readmite a

Una jueza obliga a readmitir a un profesor de la Universidad de Girona despedido tras un expediente por acoso sexual

Infobae

Fiscalía pide 15 años de prisión para el policía local de Vigo denunciado por supuesta agresión sexual a una joven

Fiscalía pide 15 años de

El PSOE niega las "difamaciones" de Ábalos y Koldo y cree que responden a su estrategia de defensa

El PSOE niega las "difamaciones"

Vivas saca a los musulmanes de Ceuta y Melilla del ámbito de la crítica de Aznar porque son españoles

Vivas saca a los musulmanes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dueño de El Ventorro

El dueño de El Ventorro habla de cómo fue la actitud de Mazón el día de la DANA: se fueron los empleados y seguía con Vilaplana en el reservado

Feijóo pide a Junts y ERC su apoyo para sacar adelante una moción de censura contra Sánchez: “No me faltan ganas, me faltan votos”

El Gobierno recibe a Marruecos tras el acuerdo de Canarias de construir en el Sáhara: “Supone colaborar en la ocupación”

Correos quiere que 150 carteros empiecen a trabajar con patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo “mortal”

Así ha sido la llegada a España y la misión en el Mediterráneo del submarino ‘Isaac Peral’ de la Armada

ECONOMÍA

El fracaso de la opa

El fracaso de la opa no frena a BBVA que no descarta salir de compras “si surgen buenas oportunidades”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sebastián Ramírez, abogado: “Deja de entrar a las redes sociales en tu puesto de trabajo, te van a despedir”

Tarifa de la luz en España este 29 de noviembre

Un hombre con incapacidad permanente que gana 900 euros y paga 325 de alquiler pide extinguir la pensión de sus hijas porque se quedaría sin dinero: gana el juicio

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions