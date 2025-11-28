Espana agencias

Piden 20 años de cárcel para un joven de 25 años por asfixiar hasta la muerte a su novia en Alcalá (Madrid)

Guardar

La Fiscalía de Madrid solicita veinte años de prisión para un joven de 25 años acusado de asesinar en julio de 2023 a su pareja en Alcalá de Henares.

El fiscal le imputa un delito de asesinato con alevosía y le pide libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena, según consta en el escrito de acusación.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama que el acusado indemnice con 145.000 euros al hijo de la fallecida. El juicio arrancará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

De acuerdo con el fiscal, entre las 22.30 y las 23 horas se inició una fuerte discusión entre ambos que derivó en una agresión física. El acusado habría golpeado a la víctima en el costado y la cabeza, causándole una fractura de la cuarta costilla derecha con neumotórax subyacente.

Posteriormente, el acusado habría utilizado un cuchillo de cocina de 34 centímetros para asestarle una puñalada por la espalda en la zona cervical, generándole una herida de 18 milímetros de profundidad que afectó a la musculatura del cuello. Aunque la lesión no alcanzó órganos vitales, la acusación sostiene que el ataque formó parte de un mismo propósito homicida.

El fiscal sostiene además que, aprovechando la debilidad de la víctima, A. I. T. le aplicó la maniobra de estrangulación conocida como "mataleón", impidiéndole respirar y provocándole la muerte por asfixia mecánica externa. La víctima no habría tenido posibilidad de defenderse.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fiscalía y acusación piden prisión para el principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany

Fiscalía y acusación piden prisión

Confirman la condena a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija de 12 años en Mallorca

Confirman la condena a 15

La exviceconsejera de Salud comparecerá el 20 de enero como testigo sobre la contratación de emergencia del SAS

La exviceconsejera de Salud comparecerá

A prisión tres miembros de una red criminal que desviaba fondos estafados con identidades falsas

A prisión tres miembros de

El PP asegura tras la investidura de Pérez Llorca que tiene "líneas rojas" y que son "totalmente distintos" a Vox

El PP asegura tras la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos en Tenerife dos fugitivos

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions