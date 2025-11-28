Espana agencias

Moreno ve justificada la manifestación del PP en Madrid ante un Gobierno "acorralado por la corrupción": "Intentaré ir"

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado justificada la manifestación que el PP ha convocado el domingo en Madrid frente a la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha aclarado si acudirá.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en el Parlamento andaluz, donde se desarrolla el Debate sobre el estado de la comunidad, Juanma Moreno ha apuntado que va a "intentar" acudir a la manifestación que convoca el PP "como consecuencia de la situación extrema que está viviendo España", con hechos como la entrada en la cárcel de José Luis Ábalos y Koldo García.

Ha indicado que José Luis Ábalos y Santos Cerdán, quien también estuvo en prisión, son dos personas "muy directamente implicadas en la dirección del PSOE y del Gobierno".

El Gobierno de Pedro Sánchez, según ha señalado, no tiene "mayoría social ni mayoría parlamentaria y está claramente acorralado por la corrupción".

"Creo que España tiene que lanzar un mensaje claro de que en esta situación no podemos seguir y que cuanto antes haya elecciones, mejor para todos", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fiscalía y acusación piden prisión para el principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany

Fiscalía y acusación piden prisión

Confirman la condena a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija de 12 años en Mallorca

Confirman la condena a 15

Piden 20 años de cárcel para un joven de 25 años por asfixiar hasta la muerte a su novia en Alcalá (Madrid)

Piden 20 años de cárcel

La exviceconsejera de Salud comparecerá el 20 de enero como testigo sobre la contratación de emergencia del SAS

La exviceconsejera de Salud comparecerá

A prisión tres miembros de una red criminal que desviaba fondos estafados con identidades falsas

A prisión tres miembros de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos en Tenerife dos fugitivos

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions