Morant reclama a Ábalos que renuncie al acta de diputado y niega que el Gobierno tenga "miedo" de sus informaciones

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al exministro José Luis Ábalos a renunciar a su acta de diputado y ha considerado "indecente" que se quiera "parapetar" detrás de la misma. "Si le queda algo de decencia política, lo que tiene que hacer es renunciar a ese acta", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno no tiene "ningún miedo" a las informaciones del exdirigente.

Según ha expuesto, "hasta ahora pensábamos" que el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes mantenía el acta "para protegerse judicialmente", pero en este momento, "una vez ya está dentro de la cárcel y ya está siendo juzgado por el Tribunal Supremo", ha reclamado que deje el acta.

"El pueblo vota, confía en sus políticos y el señor Ábalos ha defraudado la confianza de los votantes socialistas de la Comunitat Valenciana y no merece seguir sentado como diputado", ha señalado en declaraciones a los medios tras visitar este viernes el Hospital La Fe de Valencia.

Así lo ha manifestado un día después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente haya acordado enviar al exministro y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en la cárcel.

Preguntada por si teme que José Luis Ábalos pueda seguir "lanzando informaciones que perjudiquen al Gobierno o al presidente Pedro Sánchez", Morant ha considerado que "probablemente" esta sea "la intención" del exministro, pero ha asegurado que en el Ejecutivo no tienen "ningún miedo": "Miedo ninguno y respeto a la justicia".

COMO GOBIERNO Y PSOE "HEMOS HECHO LO QUE TENÍAMOS QUE HACER"

"Nosotros como Gobierno hemos hecho lo que teníamos que hacer y también como partido, nosotros condenamos cualquier conducta irregular", ha sostenido, al tiempo que ha señalado que es Ábalos quien "está sometido a la justicia, no el Gobierno de España ni por supuesto el presidente" Sánchez.

Por tanto, ha indicado que "la palabra" de Ábalos "o lo que tenga que decir, que lo diga delante del juzgado". "A mí me da más la sensación de que el señor Ábalos y el señor Koldo García tenían además unas conductas que se grababan las conversaciones, en definitiva, como el señor Aldama. Creo que van a jugar en una estrategia judicial a intentar ser el chivo expiatorio", ha apuntado.

No obstante, a su juicio "ya no caben tantos chivos expiatorios" porque "son ellos los que presuntamente han cometido esas irregularidades". "Estamos hablando de tres sinvergüenzas que se aprovecharon de la confianza de un partido centenario que no coincide con los valores que estamos viendo en estas personas", ha enfatizado.

En este punto, ha defendido que cuando en la formación conocieron "los indicios en forma de informes" tomaron "las decisiones más contundentes, que son las de la expulsión" del PSOE. Por esta misma razón, ha exigido a Ábalos "su acta de diputado" porque el exministro "está ocupando un puesto que le corresponde a los votantes socialistas de la Comunitat Valenciana y, por tanto, hurtando la capacidad política" de los mismos.

"NINGUNA CREDIBILIDAD" A ÁBALOS

Por otro lado, preguntada por si Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, intervino en el rescate de Air Europa, tal y como sostiene Ábalos, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha asegurado que no le da "ninguna credibilidad a una persona que ahora mismo está en la cárcel y que, desde luego, se va a someter a la justicia por lo que haya hecho él".

Además, ha instado al exministro a que deje "de intentar esparcir al resto como un ventilador las posibles irregularidades". "Él y los otros dos personajes --Koldo y Aldama--, estos tres sinvergüenzas, se van a tener que someter a la justicia porque sus actitudes y lo que han hecho no responden ni al Estado de Derecho ni a lo que se espera de un político", ha apostillado.

De hecho, ha remarcado que los tres están en "las antípodas del Gobierno, del Partido Socialista y de un presidente honesto e intachable" como Pedro Sánchez, con un Ejecutivo "limpio, que somos los que nos dedicamos, por ejemplo, a invertir en ciencia, a hacer crecer la economía, a hacer que haya menos paro y más personas trabajando que nunca en la historia de nuestro país": "Somos un buen Gobierno y no nos sentimos representados por estas personas".

"HA DEFRAUDADO LA CONFIANZA QUE EL PARTIDO DEPOSITÓ EN ÉL"

En todo caso, ha reconocido que Ábalos fue el 'número dos' del PSOE, pero ha insistido en que el exministro "ha defraudado la confianza que el partido depositó en él" y ha reflexionado: "Estas cosas pueden ocurrir porque son temas humanos, no comprendo, no lo comparto, pero hay gente que se aprovecha de los lugares de poder en el que están".

Dicho esto, ha valorado que el PSOE "ha pedido disculpas y perdón a la ciudadanía por haber confiado en estas personas" y ha recalcado que ahora "quien tiene que ponerse delante de la justicia son estas personas a nivel individual". "No tiene nada que ver con el Partido Socialista, para aquellos que quieren elevar esto y decir que esto es la 'Gürtel' del PSOE", ha agregado.

"YO NO RECIBO SOBRES NI NINGÚN MIEMBRO DEL GOBIERNO"

"No, perdonen, el 'caso Gürtel' significó la primera y única condena a un partido político en este país, como partido, que fue y es el PP, que se repartían sobres. La justicia nunca ha conseguido saber quién era M. Rajoy, pero se repartían sobres a M. Rajoy y a otros ministros", ha continuado.

Y ha zanjado: "Yo no recibo sobres ni ningún miembro del Gobierno, ni ningún miembro del Partido Socialista. Tampoco vamos a una sede pagada con dinero B como sí lo hace el PP en 'Génova'. Por tanto, esto no le concierne al PSOE, esto se estrecha en personas que han abusado de la confianza del PSOE, pero que a nivel individual van a tenerse que someter ante la justicia por su actividad, desde luego, presuntamente ilícita, irregular y penal".