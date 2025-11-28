Espana agencias

Montero avisa a Ábalos que ni el Gobierno ni el PSOE "se van a dejar chantajear" con sus "mentiras" para defenderse

La vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero, ha avisado este viernes al exministro José Luis Ábalos de que ni el Gobierno ni el PSOE "se va a dejar chantajear por nadie", ni por "mentiras o bulos" que el exdirigente socialista pueda difundir dentro de una "actitud de defensa" para eludir la cárcel en la que este pasado jueves ingresó de forma provisional.

En una atención a medios en Lebrija (Sevilla) antes de presidir la entrega de los Reconocimientos Menina Andalucía 2025, la también vicesecretaria general del PSOE se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre distintas declaraciones realizadas en las últimas horas por Ábalos.

En la víspera, el Tribunal Supremo acordó enviarle a prisión provisional sin fianza, al igual que a quien fuera su asesor Koldo García, por el riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas, de hasta 30 años de cárcel.

Montero ha enmarcado las declaraciones de Ábalos en una "actitud de defensa" y ha advertido de que ni el PSOE ni el Gobierno de Pedro Sánchez "jamás se va a dejar chantajear por nadie" y además, afirma, el exministro lo "sabe perfectamente".

Asimismo, ha reivindicado el comportamiento que ha mantenido el PSOE "desde el minuto cero" frente a Ábalos una vez que "conoció este caso" de presunta corrupción que afecta a quien fuera 'número tres' de la dirección federal, a quien se le "pidió responsabilidad y el acta" de diputado y "expulsó" de la formación, ha subrayado.

