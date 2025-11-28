Espana agencias

Libertad con medidas para los seis detenidos en el último operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en Arousa

Durante la intervención, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) utilizó dos excavadoras para inspeccionar una finca en Vilanova de Arousa

Guardar
Libertad con medidas para los
Libertad con medidas para los seis detenidos en el último operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en Arousa. (Europa Press)

Seis personas fueron detenidas este miércoles en un operativo policial contra el tráfico de drogas en la comarca de Arousa, en la provincia de Pontevedra. La intervención culminó con la comparecencia ante la justicia de los arrestados por presunta vinculación con actividades de tráfico de drogas. Sin embargo, la magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Santiago resolvió que los implicados quedaran en libertad bajo medidas, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La operación se caracterizó por la participación coordinada de unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, Santiago y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco). Durante la intervención, agentes de la Policía Nacional registraron un inmueble situado en el municipio pontevedrés de Ribadumia y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) utilizó dos excavadoras para inspeccionar una finca en Vilanova de Arousa (Pontevedra), según informó Europa Press

El despliegue policial es la continuidad a una operación previa desarrollada hace unas semanas en Santiago, en la que se incautó heroína. Las actuaciones, que continúan bajo secreto de sumario, han sido coordinadas por un juzgado de Santiago, como ha reiterado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pradas "no valora" volver a declarar ante la jueza de la dana y reitera que ha contado "toda la verdad"

Pradas "no valora" volver a

Pérez Llorca piensa "en nombres" y "ponerse a la faena" en su nueva etapa como jefe del Consell

Pérez Llorca piensa "en nombres"

En libertad provisional la exabadesa de Belorado y otra religiosa tras declarar por el expolio de obras de arte

En libertad provisional la exabadesa

El Congreso debate mañana instar al Gobierno a detallar los plazos de sustitución de los programas militares israelíes

Sumar impulsa en la Comisión de Defensa una votación que busca exigir al Ejecutivo transparencia sobre la progresiva eliminación de sistemas de seguridad relacionados con tecnología israelí tras la ruptura de vínculos militares por la ofensiva en Gaza

El Congreso debate mañana instar

Condenan al 'Rambo gallego' a más de siete años de prisión por robos con violencia en la comarca de Ferrol

Condenan al 'Rambo gallego' a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia de Cataluña impide

La Justicia de Cataluña impide a unos hermanos abrir un bar con terraza en un local heredado: la comunidad de vecinos acordó la prohibición 12 días antes del cambio de titularidad

Bronca entre Bolaños y los jueces conservadores por la reacción de Sánchez al fallo del fiscal general: “No nos vendas que somos unos privilegiados”

El dueño de El Ventorro habla de cómo fue la actitud de Mazón el día de la DANA: se fueron los empleados y seguía con Vilaplana en el reservado

Feijóo pide a Junts y ERC su apoyo para sacar adelante una moción de censura contra Sánchez: “No me faltan ganas, me faltan votos”

El Gobierno recibe a Marruecos tras el acuerdo de Canarias de construir en el Sáhara: “Supone colaborar en la ocupación”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

David Gonzalo, matemático: “La probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad es del 15,3%”

El precio de la vivienda acelera en el área metropolitana de Barcelona y se ralentiza en la capital

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 noviembre

El fracaso de la opa no frena a BBVA que no descarta salir de compras “si surgen buenas oportunidades”

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions