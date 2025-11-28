Libertad con medidas para los seis detenidos en el último operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en Arousa. (Europa Press)

Seis personas fueron detenidas este miércoles en un operativo policial contra el tráfico de drogas en la comarca de Arousa, en la provincia de Pontevedra. La intervención culminó con la comparecencia ante la justicia de los arrestados por presunta vinculación con actividades de tráfico de drogas. Sin embargo, la magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Santiago resolvió que los implicados quedaran en libertad bajo medidas, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La operación se caracterizó por la participación coordinada de unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, Santiago y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco). Durante la intervención, agentes de la Policía Nacional registraron un inmueble situado en el municipio pontevedrés de Ribadumia y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) utilizó dos excavadoras para inspeccionar una finca en Vilanova de Arousa (Pontevedra), según informó Europa Press

El despliegue policial es la continuidad a una operación previa desarrollada hace unas semanas en Santiago, en la que se incautó heroína. Las actuaciones, que continúan bajo secreto de sumario, han sido coordinadas por un juzgado de Santiago, como ha reiterado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.