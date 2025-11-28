La primera noche de Ábalos y Koldo en Soto del Real: En la misma celda, uno más tranquilo y otro "un poquito peor"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, han pasado su primera noche en la misma celda de la cárcel madrileña de Soto del Real, después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente decretase para ambos prisión provisional al apreciar riesgo "extremo" de fuga. Koldo estaba tranquilo, mientras que el exministro estaba "un poquito peor", según fuentes consultadas por Europa Press.

Tras esa primera noche, Koldo ha tenido que comparecer este viernes ante el juez que investiga el caso al que da nombre en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, que esperaba interrogarle por los contratos adjudicados a empresas de la presunta trama por el Gobierno canario del ahora ministro Ángel Víctor Torres.

Koldo ha llegado a la AN en un furgón de la Guardia Civil hacia las 8.45 horas. Estaba citado a las 10 de la mañana y la vista ha durado apenas 20 minutos, porque se ha acogido a su derecho de no declarar.

Fuentes jurídicas aseguran que estaba "más demacrado" y con la misma ropa con la que se le vio el jueves en el Supremo para asistir a la vistilla que le llevó a prisión provisional: vaquero, camisa y unas deportivas.

El instructor del 'caso Koldo' en el Supremo le envió a prisión, junto a Ábalos, al apreciar en ellos un riesgo "extremo" de fuga debido a los "sólidos indicios" en su contra; la proximidad del juicio por la presunta trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes; la elevada pena que se les reclama: hasta 30 años; y a que cree que cuentan con dinero oculto y contactos internacionales que le permitirían darse a la fuga.

EL PROTOCOLO: PRESOS PREVENTIVOS, INFORME MÉDICO Y ENTREVISTA

Koldo y Ábalos permanecerán como presos preventivos un máximo de cinco días en el departamento de ingresos de Soto del Real con el objetivo de ser evaluados por los técnicos de la cárcel y asignarles una celda, tal y como estipula el protocolo de acceso a prisión.

El primer ingreso está regulado por el artículo 20 del Reglamento Penitenciario, que dicta las pautas sobre "modelos de intervención y programas de tratamiento". En este sentido, el primer paso fue ocupar una celda --en este caso, la misma para los dos-- en dicho departamento de ingresos, donde habrían sido examinados por el médico "a la mayor brevedad posible".

Como el resto de presos preventivos, Ábalos y Koldo tendrán que ser entrevistados por un trabajador social y por el educador, "a fin de detectar las áreas carenciales y necesidades del interno". Soto del Real es un centro tipo y la prisión de referencia para los presos preventivos en la Comunidad de Madrid.

El artículo 20.3 estipula que la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. De la prolongación se tiene que dar cuenta al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente.

Son los profesionales de la prisión los que emitirán un primer informe sobre la propuesta de separación interior en una celda, conforme a lo dispuesto en el artículo 99, o de traslado a otro centro si así se considerara. También se establece la planificación educativa, sociocultural y deportiva y de actividades de desarrollo personal para cada interno.

"Respetando el principio de presunción de inocencia, la Junta de Tratamiento, de acuerdo con dicho informe, valorará aspectos tales como ocupación laboral, formación cultural y profesional o medidas de ayuda, a fin de elaborar el modelo individualizado de intervención", fija el Reglamento Penitenciario.