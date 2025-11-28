Espana agencias

La exviceconsejera de Salud comparecerá el 20 de enero como testigo sobre la contratación de emergencia del SAS

Guardar

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar como testigo el próximo 20 de enero de 2026 a la exviceconsejera andaluza de Salud y actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

Lo hace el marco de las diligencias previas sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pospandemia de coronavirus una vez que el Estado derogó la normativa que propició esa modalidad de contratación, contemplada a su vez dentro de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Así figura en una providencia emitida por el juez con fecha del pasado miércoles 26 de noviembre consultada por Europa Press. La Fiscalía Anticorrupción había propuesto la citación como testigo de Catalina García. En su escrito, la Fiscalía también abogaba por que se produzca la comparecencia en sede judicial con esa misma condición de testigo de quien fue viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa, quien desempeñó esta responsabilidad entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022. El juez instructor también los cita para el próximo 20 de enero.

La citación de García como testigo se enmarca en su pasado como viceconsejera de Salud mientras Jesús Aguirre ejerció de titular de esta cartera, responsabilidad que acabó asumiendo una vez que Jesús Aguirre se convirtió en el presidente del Parlamento de Andalucía. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción, sobre el que tendrá que pronunciarse el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, se enmarcaría como un siguiente paso procesal dentro de las diligencias previas 2476/2024 y que se entendería al calor de los pronunciamientos que se han oído en las dos jornadas de testificales que se han celebrado los días 18 y 25 de este mes.

El propósito sería ahondar en la gestación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, que incluyó la contratación de emergencia del SAS dentro de la relación de procedimientos que pasaban de someterse a la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía al control financiero permanente, modalidad de supervisión a posteriori del gasto.

En la jornada de testificales de testigos donde compareció la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, que lo hizo en su calidad de anterior responsable de la Intervención General de la Junta, puso de manifiesto que la inclusión de los contratos del SAS careció de una propuesta formal por parte del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, así como de un informe de la propia Intervención, según relataron fuentes presenciales.

Martínez describió la inclusión final de los contratos del SAS para someterse al control financiero permanente como fruto de un diálogo en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida coloquialmente como el Consejillo, por ser el órgano que prepara los contenidos que acaba aprobando el propio Consejo de Gobierno, entre la viceconsejera de Salud y el viceconsejero de Hacienda, responsabilidades que ejercían entonces Catalina García y Roberto Ochoa.

El propósito de Anticorrupción sería conocer de primera mano la versión de ambos protagonistas sobre la decisión de incorporar los contratos del SAS entre los gastos de emergencia ante el Covid que pasaban a control financiero permanente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fiscalía y acusación piden prisión para el principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany

Fiscalía y acusación piden prisión

Confirman la condena a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija de 12 años en Mallorca

Confirman la condena a 15

Piden 20 años de cárcel para un joven de 25 años por asfixiar hasta la muerte a su novia en Alcalá (Madrid)

Piden 20 años de cárcel

A prisión tres miembros de una red criminal que desviaba fondos estafados con identidades falsas

A prisión tres miembros de

El PP asegura tras la investidura de Pérez Llorca que tiene "líneas rojas" y que son "totalmente distintos" a Vox

El PP asegura tras la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos en Tenerife dos fugitivos

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions