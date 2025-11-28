Fiscalía y acusación piden prisión para el principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany

Fiscalía y la acusación particular han pedido el ingreso en prisión de Santiago Laiglesia, principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany, que este viernes comparece ante la jueza de Sabadell (Barcelona) y que se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell ordenó la citación de Laiglesia después de que la Policía Nacional hallara ADN compatible con el suyo en el jersey que la joven llevaba puesto la noche en la que fue asesinada en diciembre de 2021.

En un informe de 14 páginas al que tuvo acceso Europa Press, la policía explicó que, en una mezcla extraída de un frotis en la zona lateral izquierda inferior del jersey, se hallaron coincidencias compatibles con el perfil genético de este investigado.