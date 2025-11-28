Espana agencias

El Supremo desestima el recurso de Fernández Gayoso contra la retirada de su Medalla al Mérito en el Trabajo

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso contra la retirada de su Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría de oro, que le había sido concedida por el Gobierno en 2006.

Fue en 2024 cuando el Consejo de Ministros aprobó retirar las Medalla al Mérito en el Trabajo al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso y al expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, ambos condenados por la Justicia por diferentes delitos.

La Medalla de Mérito al Trabajo en su categoría de oro fue concedida a Julio Fernández Gayoso en 2006. El Ministerio de Trabajo recordó en su día que esta condecoración se concede "en mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio, habitualmente ejercido".

Julio Fernández Gayoso, exdirectivo de Novacaixagalicia, fue condenado por el cobro indebido de indemnizaciones por prejubilaciones en la cúpula de la entidad, "lo que contradice el principio de ejemplaridad que requiere el galardón", según apuntó el Departamento que dirige Yolanda Díaz. Por ello, se le fue retirada la Medalla.

Pese a ello, Fernández Gayoso interpuso un recurso a esta decisión, argumentando que se fundamentó en "presupuestos erróneos", apreciando disonancia entre los hechos por los que se le condenó y los que se toman en consideración para revocarle la Medalla. Sin embargo, el Alto Tribunal ha desestimado el recurso.

