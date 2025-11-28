El PSOE niega las "difamaciones" de Ábalos y Koldo y cree que responden a su estrategia de defensa

El PSOE ha acusado al exministro y ex secretario de Organización José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, de emprender una estrategia de defensa basada en "mentiras y difamaciones contra el PSOE" después de que el Tribunal Supremo ordenase su ingreso en prisión.

En la misma línea marcada por el Gobierno, desde Ferraz aseguran que no se van a dejar "chantajear" por nadie y le vuelven a reclamar a Ábalos que entregue su acta de diputado. Avisan además que no van a dedicar "ni un minuto más" a "desmentir sus falsedades".

De este modo, los socialistas responden a las últimas acusaciones lanzadas por el exministro y su antiguo asesor, horas antes de entrar en prisión ante el elevado riesgo de fuga apreciado por le magistrado del Supremo que investiga la causa.

Ábalos apuntó hacia Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, deslizando que estaría implicada en el rescate a la aerolínea Air Europa y desveló que Sánchez le avisó en septiembre de 2023 de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García.

De su lado, Koldo García aseguró que fue partícipe de irregularidades en las elecciones primarias del PSOE en 2017 a favor de Sánchez, organizando donaciones mediante el método del pitufeo. Según su relato la candidatura del actual líder obtenía grandes cantidades de dinero y las fraccionaban en pequeñas cantidades que ingresaban simpatizantes e inmigrantes.

Además, García acusó a Sánchez de reunirse con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi en el año 2018 para negociar la moción de censura al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP). Ábalos también dijo que esa reunión se produjo según le trasladaron "fuentes presenciales". Sin embargo, Sánchez ha negado que se llevase a cabo.

"Lamentamos la estrategia de defensa basada en mentiras y difamaciones contra el PSOE que han emprendido Koldo García y José Luis Ábalos", señalan desde Ferraz tras estas acusaciones y aseguran que no se someterán ante amenazas. "Que nadie se confunda, este partido jamás se dejará chantajear por nadie", señalan.

Finalmente insisten en que han actuado con transparencia y contundencia ante cualquier comportamiento irregular y lo seguirán haciendo y defienden que ya han respondido con ejemplaridad y tolerancia cero frente a la corrupción.