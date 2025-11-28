Espana agencias

El PP quiere que el Congreso vete el nombramiento de García Ortiz para cualquier cargo tras haber sido condenado

Guardar

El PP quiere que el Congreso vete la posibilidad de designar o promover el nombramiento del dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para cualquier alto cargo del Gobierno, en el sector público institucional estatal o en cualquier órgano constitucional, al entender que la condena del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos le hace incompatible con cualquier responsabilidad pública.

Éste es uno de los puntos incluidos en la moción consecuencia de la interpelación que el PP dirigió el pasado miércoles al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control al Gobierno. Esta iniciativa se debatirá en el Pleno del Congreso del próximo 9 de diciembre.

En su texto, los 'populares' señalan que la "obsesión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "perseguir" a los que considera sus "enemigos" le ha llevado a "traspasar toda las líneas rojas" en relación con el fiscal general, cuya "única misión", dicen, era "utilizar todos los medios para hacer de punta de lanza de la guerra sucia emprendida por el Gobierno contra sus rivales políticos".

Una actuación por la que el Tribunal Supremo le ha condenado hace unos días a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado por la comisión del delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así las cosas, el partido que capitanea Alberto Núñez Feijóo insta al Gobierno a abstenerse de dar indicaciones a la nueva candidata para la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, "que comprometan su autonomía e imparcialidad o que inciten a vulnerar la legalidad", como ocurrió, apunta, con el fiscal general saliente.

NO PUEDE HABER "SOMBRA DE DUDA" SOBRE LA ACTUACIÓN DEL SUPREMO

Asimismo, el PP emplaza al Ejecutivo a no promover manifestaciones, movilizaciones o protestas dirigidas contra el Tribunal Supremo o contra el conjunto del Poder Judicial para, a su juicio, "coartar el ejercicio libre de sus funciones".

Para el primer partido de la oposición, no debe haber "sombra de duda" sobre la actuación "imparcial e independiente" de los magistrados del Tribunal Supremo" que han juzgado este causa, por mucho que la "implicación" del Gobierno con la actuación "delictiva" del fiscal general del Estado le haya llevado a reaccionar al fallo condenatorio "con un ataque sin precedentes contra el Poder Judicial".

Es más, denuncian que este ataque se haya "amplificado" a través de los medios de comunicación públicos, a los que, según censuran, los 'populares', el Gobierno les ha "dirigido" para difundir este tipo de mensajes "ofensivos" contra el Poder Judicial, "llegando a llamar a la movilización popular contra el mismo".

En este sentido, el PP ha incluido un punto en su moción por el cual reclama al Gobierno adaptar el actual funcionamiento de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) a lo exigido por el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios, lo que en su opinión prohíbe utilizar los medios públicos "para alimentar los ataques del Gobierno al Poder Judicial".

Además de esta propuesta, el Congreso debatirá y votará el próximo día 2 otra moción de Vox, consecuencia de la interpelación que también dirigió esta semana a Bolaños, en la que los de Santiago Abascal exigen directamente al Gobierno renunciar a proponer a Teresa Peramato como nueva fiscal del Estado por considerar que es "una persona de notorio perfil ideológico".

VOX APROVECHA PARA PEDIR ELECCIONES

Además, en su propuesta, Vox aboga por promover leyes reguladores de las principales instituciones del Estado para garantizar la neutralidad de quienes las dirijan, y por retirar "inmediatamente" el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, para fortalecer la carrera judicial y fiscal, así como el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

De la misma forma, sugiere al Gobierno no aprobar iniciativas legislativas que afecten al Poder Judicial o a la Fiscalía para evitar que puedan "comprometer" su neutralidad, independencia e imparcialidad, así como promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto "personal, igual, directo y secreto" por y entre los propios jueces y magistrados.

Por último, los de Santiago Vox aprovechan su texto para pedir al Gobierno poner fin a la "intolerable" situación actual de "deterioro" institucional e instar a su presidente a convocar elecciones generales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La jueza de la dana descarta "por ahora" citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

La jueza de la dana

Rueda "intentará" ir a la manifestación contra Sánchez convocada por Feijóo: "Así no podemos seguir"

Rueda "intentará" ir a la

El Congreso esperará a que el Supremo confirme el 4 de diciembre el auto de prisión de Ábalos para suspenderle

El Congreso esperará a que

Rollán abre las puertas del Senado a los ciudadanos y les invita a descubrir sus escondites: de la biblioteca a un trono

Rollán abre las puertas del

Carlos Martínez, elegido por el Comité de las Regiones como ponente socialdemocrata para debatir el marco financiero

Carlos Martínez, elegido por el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido la llegada

Así ha sido la llegada a España y la misión en el Mediterráneo del submarino ‘Isaac Peral’ de la Armada

¿Seguirán las bonificaciones del transporte público en 2026? La Comunidad de Madrid exige respuestas

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía reúne 40 años de la obra de Juan Uslé en una gran retrospectiva

El PP de Guardiola volverá a gobernar en la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

Un juez ordena la expulsión de España de un ciudadano ecuatoriano que acumulaba antecedentes penales por conducir ebrio y sin carnet: pedía quedarse porque tenía dos hijos menores

ECONOMÍA

Un hombre con incapacidad permanente

Un hombre con incapacidad permanente que gana 900 euros y paga 325 de alquiler pide extinguir la pensión de sus hijas porque se quedaría sin dinero: gana el juicio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

Un experto en ahorro calcula cuánto debería subir el salario medio para que el alquiler “no te pase por encima”: “El precio ha subido un 94% en los últimos diez años”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions