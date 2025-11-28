Espana agencias

El PP pide a Junts sumarse al "cambio" liderado por Feijóo y le recuerda que son quienes más sufren desgaste electoral

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha instado a Junts, el partido de Carles Puigdemont, a sumarse al "cambio" liderado por los de Alberto Núñez Feijóo, a la vez que ha recordado que no presentan una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque no tienen los apoyos suficientes.

Así lo ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, en la que ha dicho a los independentistas catalanes que "el panorama político" en España y en Cataluña "está cambiando" y que, si hay un partido que está sufriendo desgaste electoral con su apoyo al actual Gobierno, ese es "fundamentalmente" Junts.

"El Partido Popular quiere liderar el cambio en España. Y cuanta más fuerzas se suben al cambio, mejor. Aunque sean discrepantes en muchísimas cuestiones", ha afirmado el dirigente 'popular', añadiendo que "al final lo importante" es pasar página "de esta negra de gobierno en España".

En su opinión, "Junts tiene que tener claro que el panorama político en España y en Cataluña está cambiando" y que si hay algún partido que "está sufriendo desgaste electoral" en Cataluña ese es Junts. "No se entienden los apoyos a un Gobierno inestable y que hace tiempo que colapsó", ha proseguido en su explicación.

Bendodo ha puesto como ejemplo el "cambio" que empezó en Andalucía en 2018, cuando un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox desbancó al PSOE de la Junta tras más de 40 años. "Política, diálogo, negociación y acuerdo en el caso de que sea posible. Todos los partidos creo que tienen la obligación de hablar con todos", ha añadido.

Eso sí, ha señalado que cada formación "tiene sus líneas rojas" y que en 'Génova' no van a pactar "nada" con Bildu. Además, ha insistido en que el PP tiene "principios básicos" a los que no va a "renunciar nunca" y que, otros partidos como Vox "lo saben".

FALTAN APOYOS PARA UNA MOCIÓN DE CENSURA

Preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura tras la entrada en prisión este jueves del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, Bendodo la ha descartado porque le faltan apoyos.

"Motivos para una moción de censura hay. Y desde lo de ayer, más aún. Lo que no hay son los apoyos. Por tanto, no vamos a presentar una moción de censura que sirva para reforzar más aún a Sánchez", ha añadido, apuntando a que no se dan los votos porque "determinados socios, algunos catalanes" siguen "manteniendo atornillado a Pedro Sánchez".

