Adriana Lastra niega veracidad a las declaraciones de Ábalos: "Todo lo que están diciendo es falso"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha restado credibilidad a las declaraciones realizadas por el exministro José Luis Ábalos tras su ingreso en prisión, y ha asegurado que "todo lo que están diciendo es falso".

A la pregunta sobre si las manifestaciones de Ábalos pueden debilitar al partido socialista, Lastra ha respondido: "Cuando habla de cuestiones como Begoña Gómez -mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-... yo lo que le puedo decir es que si todo lo que dicen los que ahora están en prisión tiene la misma veracidad que aquella supuesta reunión con el señor Otegi, pues le puedo decir que todo lo que están diciendo es falso".

Lastra, dejó la vicesecretaría general del PSOE en 2022 tras su pugna con Santos Cerdán, ha hecho estas declaraciones en La Casona de Entralgo durante la visita a las obras de desmantelamiento de la línea eléctrica Lada-Velilla, junto a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez.

