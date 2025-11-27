Espana agencias

Yolanda Díaz dice que en pandemia vivían con ella en el Ministerio su exmarido y su hija

Madrid, 27 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado las acusaciones del exministro socialista José Luis Ábalos de alojar en la residencia del Ministerio a personas no autorizadas: "Es público y notorio que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija".

De esta manera, la vicepresidenta ha respondido a Ábalos que ayer, en redes sociales, dijo de Díaz que antes de llamarle "golfo", debería recordar el papel de cada uno tuvo durante la covid. "Y ya que nos ponemos tan estupendos -añadió Ábalos-, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

En declaraciones a los medios tras acudir a un desayuno informativo, Díaz ha dicho que en pandemia cinco mujeres, incluyéndose a ella, se "dejaron la piel" en el Ministerio de Trabajo para salvar a empresas y trabajadores.

Y hoy, ha añadido, Ábalos "tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que él estaba haciendo en pandemia", ha subrayado la vicepresidenta refiriéndose a la comparecencia este jueves del exministro ante el Tribunal Supremo para decidir si es encarcelado por el caso Koldo. EFE

