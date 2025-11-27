Espana agencias

Yolanda Díaz desmiente las acusaciones de Ábalos sobre su vivienda oficial y le exige dar explicaciones ante la justicia

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha desmentido las acusaciones del exministro José Luis Ábalos que insinuó que hacía un uso irregular de su vivienda oficial en el Ministerio y le ha retado a "explicar ante la justicia lo que hacía él en pandemia".

En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Díaz ha señalado que no le sorprende los ataques de Ábalos y ha enfatizado que es "público y notorio" que durante la pandemia vivió en la residencia oficial con su entonces marido y su hija.

"Es público y notorio que en pandemia cinco mujeres (su equipo en el Ministerio de Trabajo) se dejaron la piel en el Ministerio para salvar empresas y trabajadores. Esto es lo que yo he hecho en pandemia, creo que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la Justicia lo que hacía él en pandemia", ha lanzado Díaz para recalcar que ahora reside únicamente con su hija.

La titular de Trabajo ha declinado hacer valoraciones sobre el futuro judicial de Ábalos, que hoy comparece ante el juez que instruye el 'caso Koldo' y ha eludido entrar en las motivaciones que ha tenido el exministro para arremeter contra ella.

ÁBALOS INSINUÓ QUE HUBO USO INDEBIDO DE LA VIVIENDA OFICIAL

Este martes el exnúmero tres del PSOE reprochó a su antigua compañera en el Consejo de Ministros y le pidió que respete su "presunción de inocencia". De paso, ha retado a la titular de Trabajo a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio.

"Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", espetó en las redes sociales sin aportar más detalles.

La reacción de Ábalos se ha producido después de que la vicepresidenta segunda, cuestionada por la situación del exministro de Transportes, haya afirmado que "ya está bien de corrupción" y reclamaba que cayera "todo el peso de la ley" contra los "presuntos golfos" que hayan hecho "tropelías muy gordas" en el país.

