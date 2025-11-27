Espana agencias

Unai Sordo: no se explicaría que Telefónica planteara un ERE traumático

Guardar

Valladolid, 27 nov (EFECOM).- El líder de CCOO, Unai Sordo, ha incidido en que "no se explicaría que Telefónica planteara" un ERE como el que ya ha anunciado con "consecuencias traumáticas" para los afectados, y se ha mostrado convencido de que podrán cerrar medidas en la línea de bajas incentivadas o jubilaciones anticipadas.

En declaraciones a los medios en Valladolid, Sordo ha insistido en que cuando se plantea un ERE, los sindicatos tratan de que no se ejecute o, si se hace, que las medidas sean lo menos traumáticas posibles para los afectados.

Ha recordado que no es la primera vez que Telefónica y otras empresas del sector de las telecomunicaciones hace ajustes importantes de plantilla, y ante eso el objetivo de CCOO es garantizar los derechos de la gente que sale y de la que se queda, evitando "cualquier tipo de medida traumática", es decir "personas que pierdan el empleo se queden en la calle".

"Telefónica sabe que cuando plantea este tipo de cosas, que casi todas las empresas de este sector tienen un enorme músculo financiero; y no se explicaría que Telefónica planteara un ERE de estas características con consecuencias traumáticas para la gente", ha concluido Sordo. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno Vasco, BBK e Indar presentan una oferta para comprar Ayesa

Infobae

De Guindos pide no relajarse ante la desaceleración y preservar la estabilidad financiera

Infobae

Provivienda destaca que un 30 % de las casas no se destinan a vivienda permanente

Infobae

PSOE acusa al PP de irresponsable con el presupuesto y Belarra ve al Gobierno "desganado"

Infobae

La EASA monitorea de cerca la situación en Venezuela y está lista para tomar medidas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto cuesta a los españoles

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

Miles de aviones A320 de Airbus fuera de servicio por la radiación solar: “Puede corromper datos críticos para los controles de vuelo”

Las peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68% en los primeros seis meses del nuevo reglamento de extranjería: Venezuela encabeza el ranking

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 noviembre

China bloquea las importaciones de carne de cerdo de Barcelona por los nuevos casos de peste porcina africana

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones en sus vuelos por el fallo informático en los aviones Airbus 320

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions