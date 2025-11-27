Unai Sordo: no se explicaría que Telefónica planteara un ERE traumático

Valladolid, 27 nov (EFECOM).- El líder de CCOO, Unai Sordo, ha incidido en que "no se explicaría que Telefónica planteara" un ERE como el que ya ha anunciado con "consecuencias traumáticas" para los afectados, y se ha mostrado convencido de que podrán cerrar medidas en la línea de bajas incentivadas o jubilaciones anticipadas.

En declaraciones a los medios en Valladolid, Sordo ha insistido en que cuando se plantea un ERE, los sindicatos tratan de que no se ejecute o, si se hace, que las medidas sean lo menos traumáticas posibles para los afectados.

Ha recordado que no es la primera vez que Telefónica y otras empresas del sector de las telecomunicaciones hace ajustes importantes de plantilla, y ante eso el objetivo de CCOO es garantizar los derechos de la gente que sale y de la que se queda, evitando "cualquier tipo de medida traumática", es decir "personas que pierdan el empleo se queden en la calle".

"Telefónica sabe que cuando plantea este tipo de cosas, que casi todas las empresas de este sector tienen un enorme músculo financiero; y no se explicaría que Telefónica planteara un ERE de estas características con consecuencias traumáticas para la gente", ha concluido Sordo. EFECOM