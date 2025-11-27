Un incendio en un piso de Badalona causa 8 heridos, uno en estado crítico y otro grave

Barcelona, 27 nov (EFE).- Un incendio declarado la madrugada de este jueves en un piso de Badalona (Barcelona) ha causado heridas de diversa consideración a ocho personas, una de las cuales se encuentra en estado crítico y otra, en estado grave.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, han sido alertados a las las 1:28 horas de un incendio en la tercera planta de un edificio de cinco situado en la calle Badajoz.

Hasta el lugar se han desplazado una treintena de efectivos de los Bomberos de la Generalitat con nueve dotaciones: cinco camiones de agua, una autoescala y tres vehículos ligeros de coordinación y mando, entre ellos el equipo conjunto del GROS (Grupo Operativo de Apoyo) y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

También se han desplazado cinco dotaciones de los Bomberos de Barcelona, entre ellas otra autoescala y una ambulancia.

Desde el piso afectado, una persona se precipitó a un patio interior, otra pasó al piso de al lado por el toldo y los tendederos, y otras dos fueron rescatadas por los Bomberos.

Los vecinos del piso contiguo quedaron confinados en el interior del domicilio y el resto de vecinos se evacuaron a la calle.

El fuego ha quemado el recibidor y parcialmente el comedor del piso en donde se ha originado el incendio. El resto de la vivienda presenta daños causados ​​por la temperatura, el humo y el agua utilizada para la extinción.

También ha quedado dañado el cuadro eléctrico del piso contiguo, que también quedó afectado por el humo, al igual que la escalera del edificio.

Poco antes de las 2.00 horas, el fuego ya se ha dado por apagado y se han iniciado las labores de ventilación y revisión de puntos calientes.

Se ha realizado una inspección del edificio para comprobar que las plantas estaban limpias de humo y que no había afectación en el interior de ningún otro piso.

El SEM, que ha desplazado seis ambulancias y el equipo conjunto SEM-Bombers, ha asistido a ocho personas: una en estado crítico y dos en estado menos grave, que han sido trasladadas al Hospital Trias i Pujol.

Asimismo, la persona herida en estado grave ha sido evacuada al Hospital de la Vall d’Hebron y una leve, al Hospital Municipal de Badalona.

Hasta el lugar se desplazaron además seis patrullas de los Mossos d'Esquadra y también efectivos de la Guardia Urbana de Badalona.

Los vecinos de los dos pisos afectados no han podido pasar la noche en su casa mientras el resto de vecinos han podido regresar a sus domicilios. EFE