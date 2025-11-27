Espana agencias

Un incendio en un piso de Badalona causa 8 heridos, uno en estado crítico y otro grave

Guardar

Barcelona, 27 nov (EFE).- Un incendio declarado la madrugada de este jueves en un piso de Badalona (Barcelona) ha causado heridas de diversa consideración a ocho personas, una de las cuales se encuentra en estado crítico y otra, en estado grave.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, han sido alertados a las las 1:28 horas de un incendio en la tercera planta de un edificio de cinco situado en la calle Badajoz.

Hasta el lugar se han desplazado una treintena de efectivos de los Bomberos de la Generalitat con nueve dotaciones: cinco camiones de agua, una autoescala y tres vehículos ligeros de coordinación y mando, entre ellos el equipo conjunto del GROS (Grupo Operativo de Apoyo) y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

También se han desplazado cinco dotaciones de los Bomberos de Barcelona, entre ellas otra autoescala y una ambulancia.

Desde el piso afectado, una persona se precipitó a un patio interior, otra pasó al piso de al lado por el toldo y los tendederos, y otras dos fueron rescatadas por los Bomberos.

Los vecinos del piso contiguo quedaron confinados en el interior del domicilio y el resto de vecinos se evacuaron a la calle.

El fuego ha quemado el recibidor y parcialmente el comedor del piso en donde se ha originado el incendio. El resto de la vivienda presenta daños causados ​​por la temperatura, el humo y el agua utilizada para la extinción.

También ha quedado dañado el cuadro eléctrico del piso contiguo, que también quedó afectado por el humo, al igual que la escalera del edificio.

Poco antes de las 2.00 horas, el fuego ya se ha dado por apagado y se han iniciado las labores de ventilación y revisión de puntos calientes.

Se ha realizado una inspección del edificio para comprobar que las plantas estaban limpias de humo y que no había afectación en el interior de ningún otro piso.

El SEM, que ha desplazado seis ambulancias y el equipo conjunto SEM-Bombers, ha asistido a ocho personas: una en estado crítico y dos en estado menos grave, que han sido trasladadas al Hospital Trias i Pujol.

Asimismo, la persona herida en estado grave ha sido evacuada al Hospital de la Vall d’Hebron y una leve, al Hospital Municipal de Badalona.

Hasta el lugar se desplazaron además seis patrullas de los Mossos d'Esquadra y también efectivos de la Guardia Urbana de Badalona.

Los vecinos de los dos pisos afectados no han podido pasar la noche en su casa mientras el resto de vecinos han podido regresar a sus domicilios. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Osasuna se atasca a domicilio

Infobae

España refuerza su apuesta por el mercado australiano con un gran foro turístico en Sídney

Infobae

El plazo de aceptación de la opa de Neinor a Aedas se extenderá hasta el 11 de diciembre

Infobae

El Nikkei extiende ganancias y sube un 1,23 % entre expectativas sobre la Fed

Infobae

Los estrenos de cine traen 'Zootrópolis 2', 'Flores para Antonio' y 'La voz de Hind'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

Un ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

ECONOMÍA

La compraventa de viviendas se

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

El Banco de España avisa sobre las restricciones en cuentas bancarias conjuntas tras el fallecimiento de un titular

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 27 de noviembre

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions