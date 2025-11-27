Espana agencias

Tellado separa la figura personal del emérito de la institucional y cree que puede volver a España cuando quiera

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado hoy que se debería separar la figura personal del emérito de la institucional y en su opinión, puede volver a España cuando quiera.

Así se ha pronunciado el dirigente del PP en una entrevista en 'La mirada Crítica' de 'Tele 5', recogida por Europa Press, tras la entrevista que emitió ayer con el Rey emérito la cadena francesa 'France 3', en la que éste aseguró que no se arrepiente de sus "errores" en el plano personal aunque confía en que los españoles le terminen perdonando, al tiempo que defendía la labor que está realizando su hijo, Felipe VI, a quien no ha dudado en definir como un "buen rey".

La entrevista, desde Abu Dabi, se ha realizado con motivo de la reciente publicación en Francia de 'Reconciliación', sus memorias, en la que ha repasado su vida, empezando por su llegada a España, su relación con Franco pasando por la Transición y terminando por su abdicación y exilio.

Tellado ha explicado que a él le gustaría separar la figura de Juan Carlos I como jefe del Estado, como Rey de España, de su figura y su actividad personal. En su opinión, el papel institucional de Juan Carlos I "fue clave" para garantizar la llegada de la democracia a nuestro país.

Por lo tanto, le gustaría analizar el papel del emérito desde una perspectiva "histórica" por el papel que ha jugado para que se produjera la Transición de una dictadura a una democracia plena y dice estar convencido de que Juan Carlos I "ha contribuido a que España hoy sea un país mejor".

Sobre si el PP facilitaría la vuelta a España del emérito cuando llegue al Gobierno, éste ha precisado que "Juan Carlos I puede volver a España cuando quiera, porque nada se lo impide" y "siempre que quiera" porque este es su país. Además, Tellado cree que "hay una gran mayoría de españoles que celebran y que reconocen cuál ha sido su papel histórico en la llegada de la democracia".

Dicho esto, ha explicado que está fuera por "una cuestión de desafección, probablemente del propio Gobierno de España, que utiliza determinadas cuestiones para atacar a una institución".

Pero a él le gustaría y se ha mostrado convencido de que el próximo Gobierno "lo va a hacer", es que "respete a la jefatura del Estado" así como la Monarquía y el sistema político que los españoles se han dado en la Constitución de 1978. En su opinión, esto es una "garantía de estabilidad y de la unidad territorial".

