Sordo respalda a la universidad pública española "infrafinanciada" por algunos gobiernos

Valladolid, 27 nov (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha lanzado este jueves desde la Universidad de Valladolid "un mensaje de apoyo" a la universidad pública española, "infrafinanciada conscientemente por diversos Gobiernos autonómicos que están fomentando universidades privadas".

Sordo ha participado este jueves en la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid, que cumple diez años de vida, y ha alertado del fomento de las universidades privadas que se especializan en máster y enseñanzas de alta categoría "no porque tengan más calidad sino porque están contribuyendo a una desigualdad y a una segregación social mayor".

El líder nacional de CCOO ha incidido en el "incremento de los costes que para las familias tienen hoy en día las universidades", que han subido casi en el 50% en los últimos años.

A su juicio, eso "es producto de una apuesta política que pretende romper la equidad social y la desigualdad", por lo que ha demandado que se vuelva "a financiar correctamente y convenientemente a las universidades públicas, que hacen un papel fundamental para procurar la igualdad de oportunidades en toda la ciudadanía haya nacido una persona en la familia que haya nacido".

Sobre la Cátedra de Sindicalismo de la Universidad de Valladolid, que este año tiene como eje el papel del diálogo social en un mundo en transición, Sordo ha recordado que actualmente "estamos atravesando dos transiciones de muchísima importancia como es la transición digital y como es la transición energética".

Para el sindicalista, "España tiene la posibilidad más clara en nuestra historia reciente de alcanzar el pleno empleo y de alcanzar una cierta reindustrialización del país si aprovecha las ventajas comparativas que nos da el cambio en el modelo energético que se debiera producir en España y en Europa".

"Si España es capaz de desplegar el proceso de instalación de energías renovables para que garanticen energía barata, en el largo plazo nuestro país va a traer, está trayendo ya inversión pública, inversión privada sobre todo, que nos puede llevar al pleno empleo".

Aunque ha alertado de que "el gran riesgo de esta transición energética es la irrupción de la extrema derecha en el Gobierno de nuestro país".

"Hoy en día el gran riesgo que tiene el pleno empleo en España y el desarrollo económico son las opciones reaccionarias que apuestan por volver a las energías fósiles y por tanto, a la dependencia económica de España respecto a otros países y que amenazan con arruinar esta oportunidad histórica que tiene nuestro país", ha reflexionado. EFECOM

(Foto)

