Sordo dice que CCOO no se suma de momento al acuerdo salarial para los funcionarios

Valladolid, 27 nov (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este jueves que la posición del sindicato en este momento es la de no sumarse a la firma del acuerdo de incremento salarial del 11 % para los empleados públicos hasta 2028, aunque siguen hablando con el Gobierno para aclarar algunos puntos.

En declaraciones a los medios en Valladolid antes de participar en un congreso sobre diálogo social, Sordo ha dicho que están reclamando al Gobierno "un compromiso nítido" sobre la materialización de cuestiones que han quedado pendientes del anterior acuerdo firmado en 2022.

"Nosotros suscribimos algunas cosas como la carrera profesional en determinados niveles o la posibilidad de utilizar la jubilación parcial, que en este momento son elementos muy importantes que no se han cumplido por parte del Gobierno y estamos demandando garantías del cumplimiento de estas cuestiones", ha explicado.

"Son insuficiencias que nosotros en este momento le vemos al acuerdo y veremos lo que ocurre en las próximas horas", ha añadido. EFECOM