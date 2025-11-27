Espana agencias

Slot: "Tengo el apoyo de la directiva"

Guardar

Londres, 27 nov (EFE).- Arne Slot, técnico del Liverpool, aseguró que tiene el apoyo de la directiva y que siente que su puesto en el club está seguro, pese a la mala racha de resultados que atraviesan.

Los 'Reds', que cayeron este miércoles contra el PSV Eindhoven por 1-4, han ganado solo tres de sus últimos doce encuentros, lo que ha elevado los rumores sobre la continuidad de Slot en su puesto de técnico.

"Me siento seguro", dijo Slot tras la derrota ante los holandeses que les deja en decimotercera posición de la tabla de la Liga de Campeones, con tres encuentros por jugarse de la fase liga.

"Estoy bien, tengo mucho apoyo por parte de la directiva. Hubiera estado bien darle la vuelta a la situación con un triunfo, por supuesto, pero cuando estás trabajando como entrenador y la cosa no va bien, es normal que haya rumores. Estoy bien con mi puesto. No es la primera vez que paso por un momento difícil, pero ahora es tiempo de darle la vuelta".

Además de haberse complicado las opciones de clasificarse de forma directa a los octavos de final, el Liverpool es undécimo en la Premier League a once puntos del líder, el Arsenal.

"He hablado con los dueños, pero no en el sentido de que cada minuto me estén diciendo 'confiamos en ti'. Hablamos mucho la temporada pasada cuando ganamos y cuando perdemos. Nos ayudan a mí y a los jugadores. Hablamos, pero no es como si me llamaran cada minuto para decirme que confían en mí. Tenemos conversaciones normales y en esas conversaciones noto la confianza".

"Si pierdes muchas veces, es normal que la gente hable sobre mi puesto. No estoy de acuerdo con que se diga que los futbolistas no están mostrando su calidad a veces, pero no se está reflejando en los resultados. No estoy preocupado porque mi atención está en otras cosas que no son mi situación", añadió el holandés. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Federación internacional de Judo vuelve a autorizar la participación de Rusia

Infobae

El Valencia estudia el mercado y la continuidad de Ben Abdelkader para reforzar al equipo

Infobae

Puma se dispara en bolsa más de un 15 % por rumores de adquisición

Infobae

Vivienda espera que Canarias se sume pronto a la declaración de zonas tensionadas

Infobae

La revocación de la concesión a las aerolíneas puede dar lugar a una decisión recíproca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Ábalos, Koldo

En directo | Ábalos, Koldo y Aldama ante el juez: Leopoldo Puente decide la prisión del exministro y su asesor

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions