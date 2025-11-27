Sindicatos de Inditex reivindican mañana en Madrid y Barcelona un reparto de beneficios

Madrid/Barcelona, 27 nov (EFECOM).- Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han convocado mañana, viernes, a sus delegados y trabajadores de Inditex a las puertas de sendos centros de Madrid y Barcelona para reivindicar una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo.

En Madrid, la concentración sindical está fijada a las 12.00 horas en la tienda de la marca Stradivarius de la Gran Vía 30; en tanto que, en Barcelona, la protesta está convocada en la tienda de Zara del Paseo de Gracia 16.

La jornada de movilizaciones ha sido impulsada por el Comité de Empresa Europeo del Grupo Inditex. Se celebrarán protestas, de forma simultánea, a las 12.00 horas en diversas ciudades europeas como Bruselas, París, Múnich, Roma y Lisboa.

Los sindicatos señalan en una nota que las concentraciones supondrán un "gesto de visibilización" de esa demanda de las plantillas "después de agotar otras vías", como cartas a la dirección y peticiones en cada reunión, añaden.

La multinacional textil gallega confirmó a EFE sobre el anuncio sindical que no va a emitir comentario alguno.

Los sindicatos opinan que los buenos resultados económicos del Grupo Inditex "no son únicamente fruto de una buena gestión empresarial, sino también, como suele mencionarse desde la compañía, gracias al esfuerzo y el compromiso de todos los trabajadores" que forman el grupo.

Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 5.866 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024 (cerrado el 31 de enero de 2025), lo que supone un avance del 9 % interanual que le permitió encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord.

En el primer semestre fiscal (febrero a julio) de este año, el grupo textil, propietario de Zara, anotó un beneficio neto récord de 2.791 millones, lo que supuso un modesto avance del 0,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024. EFECOM