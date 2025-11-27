Shai pone a los Thunder con un pie en la NBA Cup y los Celtics cortan la racha de Detroit

Washington, 26 nov (EFE).- Los Oklahoma City Thunder tienen un pie en la fase final de la NBA Cup tras derrotar este jueves por 113-105 a los Minnesota Timberwolves con 40 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, mientras que los Boston Celtics cortaron la racha triunfal de los Detroit Pistons, a los que superaron 117-113.

La de este jueves fue la penúltima jornada de NBA Cup antes de la fase final, sin que ningún equipo pudiese unirse a los ya clasificados Toronto Raptors y Los Angeles Lakers, pero con los Celtics, los Timberwolves, los Golden State Warriors, los Houston Rockets, los Sacramento Kings, los Charlotte Hornets y los Portland Trail Blazers oficialmente eliminados.

El partido en Oklahoma City era una reedición de la reciente final de la Conferencia Oeste. Hoy, los Timberwolves (10-8) dieron guerra, pero les faltó algo para realmente inquietar a los todopoderosos Thunder, que solo han perdido un partido de 19 disputados.

Gilgeous-Alexander jugó pese a aparecer como "dudoso" en la lista de lesiones de los Thunder, que se ponen 3-0 en su grupo de la NBA Cup.

Para los Timberwolves Anthony Edwards anotó 31 puntos, 14 de ellos en el último cuarto.

Los Milwaukee Bucks (8-11), vigentes campeones de la NBA Cup, se complicaron su pase a la fase final tras perder por 106-103 ante unos Miami Heat (13-6) que de momento son líderes de su grupo tras cerrar sus cuatro partidos con un balance de 3-1.

Fue la victoria número 800 de Erik Spoelstra como entrenador. Una victoria impulsada por los 29 puntos de Tyler Herro y el doble-doble de Bam Adebayo (17 puntos y 11 rebotes).

Los Bucks están en crisis, con seis derrotas seguidas, las últimas cuatro sin el lesionado Giannis Antetokounmpo. Ryan Rollins y Myles Turner fueron hoy sus máximos anotadores, con 26 y 24 puntos, respectivamente.

Cade Cunningham anotó 42 puntos para los Pistons (15-3), aunque falló un tiro libre con el que habría igualado el partido a 115 a menos de cuatro segundos del final.

Los Pistons solo habían encadenado 13 victorias otras dos veces -en las temporadas 1989-90 y 2003-04-, en ambas acabaron proclamándose campeones.

Para los Celtics (10-8), oficialmente fuera de la NBA Cup pese a su triunfo, Jaylen Brown anotó 33 puntos y Derrick White 27 tras machacar a triples (6 de 8) a los Pistons en la segunda mitad.

Detroit, con un 2-1 en la copa, se jugará el pase a la fase final este viernes con los Orlando Magic, que van 3-0.

Stephen Curry se retiró cojeando a los vestuarios antes del final del partido, tras varios minutos con molestias. Los Houston Rockets, sin Kevin Durant, ganaron en San Francisco por 100-104, pero los dos equipos quedaron eliminados.

Los Rockets (11-4) levantaron 14 puntos en contra en el tercer cuarto con un Reed Sheppard que hizo el partido de su vida con 31 puntos, 9 rebote y 5 asistencias.

Curry se quedó con solo 14 puntos para los Warriors (10-9), que tuvieron a Jimmy Butler como máximo anotador con 21 puntos.

Además, en Nueva Orleans, los Memphis Grizzlies derrotaron 128-133 a los Pelicans en la prórroga, mientras que los Toronto Raptors encadenaron su noveno triunfo frente a los Indiana Pacers (97-95) con una canasta de Brandon Ingram a menos de un segundo del final.

En Portland, Los San Antonio Spurs vencieron 102-115 a los Trail Blazers. De'Aaron Fox para San Antonio y Deni Avdija para Portland terminaron con 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias cada uno.

Los New York Knicks ganaron 101-129 a los Charlotte Hornets y los Phoenix Suns derrotaron 100-112 a los Sacramento Kings. EFE