Sepes adjudica a EY el sistema de gestión de las viviendas de alquiler asequible

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha adjudicado a EY el contrato para el sistema integrado de gestión del parque estatal de vivienda de alquiler asequible, que se incrementará con las 40.000 viviendas procedentes de la Sareb.

El contrato, adjudicado por 1,4 millones de euros, se enmarca en la conversión de Sepes a la nueva empresa estatal de vivienda y suelo e incluye los servicios de consultoría de procesos, parametrización, desarrollo y mantenimiento de este sistema integrado para gestionar este parque de manera "eficiente, transparente y digitalizada", apunta en un comunicado.

Para facilitar la gestión de las viviendas, el sistema incluirá un portal abierto a la ciudadanía a través del cual las personas aspirantes a un alquiler asequible podrán consultar las viviendas disponibles, los requisitos para acceder a las mismas, registrar sus solicitudes y realizar todos los trámites necesarios para completar el proceso de inscripción.

El plazo estimado para el desarrollo de todos los trabajos es de cuatro años, incluyendo tanto la fase de desarrollo e implantación, como el mantenimiento de aplicaciones, así como el servicio de apoyo al despliegue y el mantenimiento evolutivo del sistema integrado e gestión.

El sistema facilitará además la coordinación de todos los procesos y la automatización de las interacciones con los diferentes actores involucrados en el ciclo de gestión de las viviendas adscritas al parque de vivienda asequible, apuntan el Ministerio y Sepes.

Dentro de sus nuevas funciones, la empresa estatal de vivienda actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda asequible, recuerda el Ministerio.

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros dio luz verde a que más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de Sareb pasen a formar parte de Sepes, germen de la nueva gran empresa estatal de vivienda.

Ya en enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se iban a transferir 30.000 viviendas de Sareb a esta empresa pública, 13.000 de ellas de forma inmediata. EFECOM