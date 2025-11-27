Espana agencias

Sepes adjudica a EY el sistema de gestión de las viviendas de alquiler asequible

Guardar

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha adjudicado a EY el contrato para el sistema integrado de gestión del parque estatal de vivienda de alquiler asequible, que se incrementará con las 40.000 viviendas procedentes de la Sareb.

El contrato, adjudicado por 1,4 millones de euros, se enmarca en la conversión de Sepes a la nueva empresa estatal de vivienda y suelo e incluye los servicios de consultoría de procesos, parametrización, desarrollo y mantenimiento de este sistema integrado para gestionar este parque de manera "eficiente, transparente y digitalizada", apunta en un comunicado.

Para facilitar la gestión de las viviendas, el sistema incluirá un portal abierto a la ciudadanía a través del cual las personas aspirantes a un alquiler asequible podrán consultar las viviendas disponibles, los requisitos para acceder a las mismas, registrar sus solicitudes y realizar todos los trámites necesarios para completar el proceso de inscripción.

El plazo estimado para el desarrollo de todos los trabajos es de cuatro años, incluyendo tanto la fase de desarrollo e implantación, como el mantenimiento de aplicaciones, así como el servicio de apoyo al despliegue y el mantenimiento evolutivo del sistema integrado e gestión.

El sistema facilitará además la coordinación de todos los procesos y la automatización de las interacciones con los diferentes actores involucrados en el ciclo de gestión de las viviendas adscritas al parque de vivienda asequible, apuntan el Ministerio y Sepes.

Dentro de sus nuevas funciones, la empresa estatal de vivienda actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda asequible, recuerda el Ministerio.

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros dio luz verde a que más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de Sareb pasen a formar parte de Sepes, germen de la nueva gran empresa estatal de vivienda.

Ya en enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se iban a transferir 30.000 viviendas de Sareb a esta empresa pública, 13.000 de ellas de forma inmediata. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La militancia de Podemos ratifica a Delgado como su candidato a las andaluzas de 2026 con un apoyo del 87,2%

La militancia de Podemos ratifica

Sordo dice que CCOO no se suma de momento al acuerdo salarial para los funcionarios

Infobae

Sánchez acusa a la derecha de vivir en un 'Black Friday' constante en el que ponen en venta la democracia y los derechos

Sánchez acusa a la derecha

El PP llama a protestar este domingo contra Sánchez para pedir elecciones ya tras la encarcelación de Ábalos

El PP llama a protestar

Sordo respalda a la universidad pública española "infrafinanciada" por algunos gobiernos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las peticiones de asilo de

Las peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68% en los primeros seis meses del nuevo reglamento de extranjería: Venezuela encabeza el ranking

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones en sus vuelos por el fallo informático en los aviones Airbus 320

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions