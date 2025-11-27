Rodríguez Uribes anuncia próxima reunión con FIFA sobre Mundial 2030

Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, anunció en el Senado una próxima reunión con la FIFA para avanzar en los preparativos del Mundial de fútbol que España organizará junto a Portugal y Marruecos y constituir los grupos de trabajo.

"Tenemos una relación fluida con la FIFA. Vamos a reunirnos con FIFA en este final de año o bien a la vuelta de Navidades para constituir los grupos de trabajo y que podamos trabajar de la mano con la Federación Española de Fútbol en los ámbitos federativos ellos y en los más estructurales nosotros con FIFA", avanzó.

Durante una comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado, Rodríguez Uribes recordó la creación el pasado febrero de una comisión interministerial, en la que están representados todos los ministerios vinculados la organización, que preside la ministra Pilar Alegría y las comunidades autónomas.

"Queremos que estén las ciudades que van a ser sede. He dicho desde el minuto uno que Vigo y Valencia deben estar y vamos a pelear para que estén también. Si en 2028 Valencia tiene un nuevo Mestalla de 70.000 espectadores lo lógico es que como país peleemos para que estén todas nuestras sedes en el Mundial", afirmó. EFE