Espana agencias

Rodríguez Uribes anuncia próxima reunión con FIFA sobre Mundial 2030

Guardar

Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, anunció en el Senado una próxima reunión con la FIFA para avanzar en los preparativos del Mundial de fútbol que España organizará junto a Portugal y Marruecos y constituir los grupos de trabajo.

"Tenemos una relación fluida con la FIFA. Vamos a reunirnos con FIFA en este final de año o bien a la vuelta de Navidades para constituir los grupos de trabajo y que podamos trabajar de la mano con la Federación Española de Fútbol en los ámbitos federativos ellos y en los más estructurales nosotros con FIFA", avanzó.

Durante una comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado, Rodríguez Uribes recordó la creación el pasado febrero de una comisión interministerial, en la que están representados todos los ministerios vinculados la organización, que preside la ministra Pilar Alegría y las comunidades autónomas.

"Queremos que estén las ciudades que van a ser sede. He dicho desde el minuto uno que Vigo y Valencia deben estar y vamos a pelear para que estén también. Si en 2028 Valencia tiene un nuevo Mestalla de 70.000 espectadores lo lógico es que como país peleemos para que estén todas nuestras sedes en el Mundial", afirmó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

De Guindos pide no relajarse ante la desaceleración y preservar la estabilidad financiera

Infobae

Provivienda destaca que un 30 % de las casas no se destinan a vivienda permanente

Infobae

Seguimiento "masivo" de la huelga en la Complutense y la Politécnica, según sus promotores

Infobae

García-Page afirma que hay muchas "espadas de Damocles" sobre la escena política nacional

Infobae

Controlado el incendio en un bazar que obligó a desalojar 4 edificios en Pamplona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cómo se envían los vehículos

¿Cómo se envían los vehículos militares a una misión en el extranjero? El buque que los transporta desde España a Líbano

En directo | Aldama implica al ministro Torres y asegura que ha presentado pruebas: “Debería estar preocupado”

La senda de déficit fracasa en el Congreso y las comunidades autónomas pierden 5.500 millones de euros

¿Se “regalan” las notas en los colegios privados y concertados? “Me dijeron que solo podían repetir 2 personas de 100”

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

ECONOMÍA

A qué temperatura debemos poner

A qué temperatura debemos poner la calefacción en invierno: subir un grado aumenta el gasto en 7%

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions