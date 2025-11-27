Espana agencias

Puma se dispara en bolsa más de un 15 % por rumores de adquisición

Fráncfort (Alemania), 27 nov (EFECOM).- El fabricante alemán de ropa y calzado deportivos Puma se disparó este jueves en bolsa más de un 15 % debido a rumores de adquisición por parte de la empresa china Anta Sports y el interés también de otras compañías como la también china Lin Ning y la japonesa Asics.

Las acciones de Puma subían un 15,5 %, hasta 19,65 euros, en la Bolsa de Fráncfort a mediodía, aunque anteriormente llegaron a ganar más de un 17 % en algunos momentos.

Anta Sports dejó entrever una oferta por Puma, según informa la agencia de información financiera Bloomberg.

Anta Sports tiene también la marca de prendas y calzado deportivos Fila y Jack Wolfskin de ropa y calzado para practicar actividades en el exterior como senderismo o montañismo.

Bloomberg también informó a finales de agosto de que la francesa Pinault quería vender su participación en Puma del 30 % aproximadamente y las acciones de Puma se dispararon.

La revista "Manager Magazin" dijo que el inversor financiero CVC y el gestor de marcas estadounidense Authentic Brands Group estaban interesados en Puma y también se disparó su cotización en bolsa.

Pero a mediados de noviembre las acciones de Puma cayeron al mínimo desde comienzos de 2016 porque todavía ninguna empresa ha presentado una oferta. EFECOM

